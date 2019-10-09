跟K董一起飛！星宇航空再招「培訓機師」　報考資格出爐了

▲星宇航空第三梯培訓飛航員招募計畫開始開放投遞履歷。（圖／星宇航空提供）

記者賴文萱／台北報導

星宇航空即將迎接開航倒數，配合新機引進，星宇航空第三梯培訓飛航員招募計畫開始開放投遞履歷，即日起至12月31日23:59截止。凡中華民國國籍，具大專以上學歷 (應屆畢業生或役男亦可)，並擁有合格之英文檢定證明，可趕緊把握機會至星宇航空網站申請參與培訓計畫。

請繼續往下閱讀...

▲星宇航空日前發表全系列制服，機師制服有大變革。（圖／記者林敬旻攝）

報考資格：

1.具中華民國國籍，男女不拘。男性須役畢或具免役證明，屆退役男亦可報考。

2.中華民國教育部認可之國內、外公私立大專院校畢業，具大專以上學歷；亦接受上述學歷應屆畢業生。

3.具下列任一2年內之有效英文檢定成績證明：

TOEIC 750分 (聽力400分)以上、TOEIC口說與寫作各140分。

BULATS 67分以上、BULATS口說與寫作B2以上。

TOEFL iBT 80分 (聽力21分)以上。

IELTS 5.5分以上。

4.應符合中華民國交通部民用航空局頒布之 05-03A航空人員體格檢查標準，航空人員甲類體位標準，曾接受視力手術矯正者，須先完成民航局標準組視力鑑定手續並取得核准函。

5.推薦人1名 (學校師長或曾任職單位主管)及推薦人相關聯絡資料。

▲星宇航空董事長張國煒指出，首架A321neo客機將於10月底抵台。（圖／記者林敬旻攝）

星宇航空表示，將在明年2月進行第三梯培訓飛航員甄試作業，甄試項目分為「專業知識」、「適職性測驗」、「甲類航空人員體檢」、「主管面試」四大類進行。挑選出優秀的應試者，於明年9月初送往美國培訓，學員國外受訓期間之學雜、食宿及保險費用皆由公司負擔。

首梯培訓飛航員已於今年8月考取私人飛行執照（PPL），並進入儀器檢定（IR）訓練階段，待取得商用飛行執照（CPL）且返台完成機型轉換訓練後，預計可在明年8月以副機師身分上線。9月初（4日）第二梯，共14位培訓飛航員也已前往美國進行為期1年的飛航訓練。

星宇航空表示，首架A321neo客機將於10月底抵台，共計引進10架A321neo，2021年起將陸續引進A350-900及A350-1000廣體客機。從東南亞及東北亞開始，逐步將航線拓展至全世界。