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誤用「安倍晉三賀電」？　費鴻泰：民進黨用話術粉飾太平

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▲總統蔡英文出席「國慶總統府光雕展演」點燈儀式。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

台灣駐大阪辦事處福岡分處10月4日在今年國慶酒會會場公布日本首相安倍晉三賀電以「中華民國」稱呼台灣，但遭到日方否認。對此，國民黨立委費鴻泰在臉書指出，外交頻頻出包，民進黨執政造成的外交挫敗顯而易見，但民進黨善用話術粉飾太平。

費鴻泰表示，蔡政府這幾年的執政成效，就內政而言是絕對不行的，這一點即使在綠營中也有許多人提出批判；外交上，蔡英文的外交政策，簡言之就是親美反中，但反中只是口號，並沒有辦法實際解決問題。今天下午費鴻泰在社區公園向鄉親與小朋友們請安問好，有不少鄉親對蔡政府執政成效，很不能認同。

費鴻泰指出，駐大阪辦事處福岡分處10月4日在年國慶酒會會場公布日本首相安倍晉三賀電以「中華民國」稱呼台灣；但昨遭日方否認。蔣乃辛委員在立法院質詢時表示，一定要處理，讓駐外單位不要見獵心喜，好大喜功。行政院長蘇貞昌坦言，確有不當，應該要查處。

費鴻泰說，民進黨執政造成的外交挫敗顯而易見，但民進黨善用話術粉飾太平，我國與美國、日本的關係如何親善，畢竟目前尚無法建立邦交。中共與我外交上的競逐，也是一直存在的問題。

費鴻泰說，國民黨一再警告民進黨政府，須謹慎處理兩岸及外交問題；但民進黨的處理方式，無非就是處理點出問題的人，而未檢討政策上的缺失，甚至讓駐外單位發生各種誇張的狀況。真是讓人憂心，若讓民進黨繼續執政，孩子們的未來會變成怎樣？

國民黨立委柯志恩表示，謝長廷在政壇的詭辯功力，無人可出其右，由其第一時間的說法，有意暗示安倍賀電「係金ㄟ」，然而，外交涉及國格，以及國與國之間的誠信，絕不能信口開河，以為狡辯瞎扯，就能轉移焦點，掩蓋真相。因為，如果日方再針對謝的說法鄭重否認，則謝長廷自取其辱事小，台灣的尊嚴再次掃地，豈非令國人更加難堪。

柯志恩指出，蘇貞昌8日答詢時表示「這種事情何其重大、應該要查處」，希望蘇貞昌說到做到，把一份賀電的來龍去脈完整交代，謝長廷的行事風格如何，和他交手數十年的蘇揆知之甚詳，希望蔡政府務必要求駐日代表說清楚，不要再把責任推給下屬了。

柯志恩說，如果真有這份安倍具名的賀電，但駐日代表卻說他不知道，這樣的駐日代表及格嗎？又若是假賀電，形同偽造、欺瞞、詐騙，則駐日代表是否更該負起監督不周之責呢？不論真或假，事實真相只有一個：執政者拿不出政績，每次出包都想靠詭辯掩飾其無能，但不知悔改、巧言詭辯的態度，真的令人厭惡！

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