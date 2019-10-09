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漁港手推車逆襲！機車阿伯「90度大轉」飛騎進海　魔性瞬間曝光網狂重播

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記者郭世賢、莊智勝／屏東報導

一名網友在臉書「爆廢公社」PO出監視器畫面，風平浪靜的港邊，一位阿伯戴著紅色鴨舌帽、緩緩騎著機車駛過，不料下一秒卻輕輕擦到一旁的手推車，瞬間連人帶車失控「90度轉彎」一路彈跳騎進海。一旁海巡人員目睹當場傻眼，立即拿出繩索想要施救，但見繩索無用後，二話不說立刻跟著跳進海裡。

▲▼漁港手推車逆襲！機車阿伯「90度大轉」飛騎進海　魔性瞬間曝光網狂重播。（圖／翻攝爆廢公社）

▲紅帽阿伯勾到手推車，當場失控連人帶車衝入海中。（圖／翻攝爆廢公社）

《ETtoday新聞雲》記者發現影片後逐一查訪，確認事發地點就位於屏東縣琉球鄉（小琉球）東側的「大福漁港」。監視器畫面拍下，7日中午12時許，戴著紅色鴨舌帽的阿伯悠哉騎車經過港邊，當時他的車速並不快，但側邊卻疑似勾到一旁手推車，害得阿伯踉蹌數步，側身想擺脫推車，孰料下一秒卻出現要命的操作失誤，在車頭90度扭轉的情況下，阿伯似乎忘了身旁就是大海，還不小心暴催油門，當場一跳一跳地「騎進海裡」，在平靜的海面上濺起層層浪花。

事發當下鄰近還有海巡人員，目睹這一幕後當場傻眼，立刻快步跑到海邊探頭察看，隨後轉身拿取繩索準備救人，但隔了短短15秒再度衝回岸邊時，卻發現手中繩索似乎難起作用，最後只好當機立斷跟著跳進海中。

海巡表示，該名同仁奮不顧身跳海救人，體現了海巡救生救難、親民愛民、為民服務的精神與職責；而該名落海阿伯經救起後並無大礙，但其機車泡了海水，車損狀況恐怕就不太樂觀。

該段畫面在爆廢公社曝光後，短短3小時立即湧入800多則留言，網友紛紛傻眼直呼「這起飛的姿勢滿漂亮的」、「不要讓煞車限制你的速度」、「這一次，我絕對不放手」、「阿伯的帽子都不會掉耶」、「對不起，我不小心笑出來了」、「一秒變水下摩托車」、「這推車，傑出的一手」、「這影片我重看好幾次，有笑有讚！」

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▼海巡人員見狀後奮不顧身跳海救人。（圖／翻攝爆廢公社）

▲▼漁港手推車逆襲！機車阿伯「90度大轉」飛騎進海　魔性瞬間曝光網狂重播。（圖／翻攝爆廢公社）

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