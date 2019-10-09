潤寅詐貸80億有2家銀行最早發現　金管會完成專案金檢

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

老牌貿易商潤寅實業集團日前驚傳虛報應收帳款，向13家銀行詐貸，引發立委黃國昌關注最早發現繳息不正常的是哪家銀行？金管會主委顧立雄今（9）日表示，檢查局已有去做專案金檢；據了解，最早發現有問題的銀行是星展銀行和王道銀行。

立委黃國昌在立法院財委會質詢時表示，潤寅在台灣詐貸80億元，詐貸手法與慶富案如出一轍，針對潤寅案，是否有進行專案金檢？金管會主委顧立雄表示，「後來我們有進行專案金檢」。

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黃國昌進一步詢問，最早發現繳息不正常的銀行是哪家？金管會檢查局長王儷娟指出，王道銀行和星展銀行是最早發現潤寅繳息不正常。

針對潤寅案最新調查進度，顧立雄會後受訪時表示，這分成2部分，首先是專案檢查，金管會已完成專案金檢，發現銀行確實有相關作業風險的缺失，再者是對於應收帳款融資，目前已列舉相關事項，請銀行公會修改自律規範來加強，包括照會制度、發票確認等，儘管犯罪很難完全防堵，但仍有作業風險可以改善的空間。

根據銀行公會函報應收帳款融資（承購）業務強化措施的建議，包括銀行應掌握賣方的產銷情形、程序與對象；強化照會作業確認買方知悉，審查運送單據以查證交易真實性，並向聯徵中心查詢該筆發票有無重複融資，控管集團風險等徵、授信強化措施。

第二是注意貸放資金流向及還款來源是否異常，發票等交易單據有無異常銷貨退回或折讓，另注意應收帳款與銷售額是否相當等貸後作業強化措施；最後是存款部門，及授信部門應建立同步通報機制。

另據金管會先前公布資料顯示，潤寅案共有13家債權銀行，其中前7大債權銀行分別是台企銀、王道銀、元大銀、合庫銀、兆豐銀、第一銀及華南銀，其餘的有玉山銀、陽信銀、安泰銀、星展銀、國泰世華銀。