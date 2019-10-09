港鐵晚間8時結束服務！勞工局籲「提早下班」、港中大取消課程

▲港鐵設施近日不斷遭到示威者攻擊。（圖／翻攝自香港鐵路工會聯合會）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港《禁蒙面法》抗爭持續，港鐵繼8日關閉13個站之後，今（9）日仍有7站尚未恢復正常，且列車將提早於晚上8時結束服務。香港勞工局呼籲，因應今日的交通及路面狀況，僱主應彈性安排僱員提早下班。此外，香港中文大學也發郵電宣布，今日晚6點30分以後的課堂全部取消。

綜合港媒報導，香港勞工處表示，僱主必須因應今日的交通狀況做處理，分批安排員工們提早下班，讓需要乘坐大眾交通工具的員工可以順利回家。此外，勞工處呼籲，僱主應體諒員工的個別情況，並且做出彈性處理。

另外，香港中文大學今日也向師生發送電子郵件公告，有學生擔心大眾交通服務及道路受阻，以至於影響往返校園時的人身安全，因此今日下午6時30分起開始的課堂將全部取消。信中提到，大學今日如常運作，已通知各學系及單位彈性處理個別學生、教職員因交通問題而遲到或缺席的事宜。

▲香港中文大學今日向師生發出電子郵件宣布，近日晚間6點30分之後取消上課。（圖／翻攝維基百科）

據悉，港鐵今日雖重開部份車站，但仍有7個車站關閉，相關鐵路線列車不停該7個車站，包括觀塘線的觀塘站及旺角站、將軍澳線的將軍澳站及坑口站、馬鞍山線的車公廟站、沙田圍站及石門站等。

港鐵表示，為騰空更多時間讓車務及工程團隊繼續完成修復工作，列車服務將會提早於今晚8時結束。此外，港鐵也會繼續因應實際情況和安全考慮，在恢復服務的車站實施客流管理措施或車務調動，但假如車站再次遭受破壞，不排除進一步延長暫停服務的時間，屆時將影響隔日的列車服務。

►我沒有遲到，是時間遲到了！



▼香港中文大學在網站上發出公告。（圖／翻攝香港中文大學網站）