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台中109年總預算一讀通過　盧秀燕：敢要預算就要把事做好

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▲盧秀燕表示，會有效施政，好好運用每塊預算。（圖／記者鄧木卿攝）

▲盧秀燕表示，會好好運用人民納稅錢，有效施政。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市議會9日一讀通過109年度台中市總預算案，市長盧秀燕強調，109年度總預算雖創歷史新高，但舉債幅度5年來最低，不僅顯示市府收入增加，也代表市府確實遵守財政紀律，針對大幅提升文教社福預算，盧也強調，「敢要預算就要做好事情」，未來她將確實落實執行率，好好運用市民的納稅錢，有效施政。

盧秀燕表示，市政推動必須在財政健全下永續發展，將每分預算發揮最大效益，並有效減少台中市債務，依據市府109年度總預算案編列情形，歲入預算1293億元，歲出預算1414億元，歲入歲出差短121億元，較去年度減少36億元，降幅更高達22.91%，開啟財政永續的良性循環。

「敢要預算就要做好事情！」盧秀燕強調，支出更多表示市府想做的事情更多，她尊重各局處想要建設台中的決心，但也會提醒確實落實執行率，好好運用市民的納稅錢，健全財政紀律。

台中市自105年起負債即破千億，盧秀燕上任後隨即在108年度上半年成立「台中市財政永續推動委員會」，致力兼顧財政穩健及建設。

財政局長羅仙法指出，109年度歲入預算總額為1293.54億元，歲出預算總額為1414.91億元，歲出歲入預算差短121.37億元，在明年推動多項亮點政策狀況下，卻較108年度大幅減少36.07億元，主因是自有財源增加，顯示市府有效加強財政，也將持續把每分預算發揮最大效益。

主計處長蔣建中說明，109年度總預算案暨附屬單位預算為2266億569萬3千元，較上年度預算1935億5417萬1千元，增加330億5152萬2千元。其中，歲出增加168億3411萬2千元，主要用於幼兒教育補助、社會住宅、老人健保補助等教育科學文化與社會福利政策。

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