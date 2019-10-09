搶手！大立光預告新產能年底用完　明年還得「挑客戶」

▲大立光執行長林恩平。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

大立光今（8）日舉行線上法說會，除了繳出季度每股獲利達歷史次高的亮眼成績外，大立光執行長林恩平更預告，新產能年底就會用完，如果明年手機大廠還有需求，就要看優先順序（prority）了。

今年是5G元年，部分手機大廠已經出了陽春版的5G手機，市場預料，在5G手機浪潮帶動下，明年將會迎接一波爆炸性需求。然而對於大立光來說，卻要面對產能恐怕不足，只好「挑客戶」的情形。

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林恩平說，大立光自第二季以來產能持續滿載，新產能陸續開出，但預計年底用完，恐怕面臨客戶搶產能，林恩平表示，有可能會請客戶在上半年提早下單，避免旺季拿不到產能，比較可能會對高階鏡頭客戶提出此建議。

大立光明年仍以高規鏡頭為主，林恩平表是，規格夠高都有興趣做；至於關於鏡頭升級趨勢，林恩平說，畫素增加或是多鏡頭都有手機廠關注。

然而林恩平對於良率不甚滿意，他坦言，較高階的鏡頭良率確實比較差，尤其「新款（new model）還在掙扎（struggle）」。

大立光今年來陸續購地，一共買了四塊地，其中有三塊土地拿來蓋廠，預計2023年後完工；另一塊則是現地利用，購買舊廠，林恩平透露，舊廠新用的產能也已經快用完。

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