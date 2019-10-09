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新北市滿街國旗！國民黨聲援侯友宜：吳敦義沒下令動員辦升旗典禮

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▲▼國民黨中央發言人歐陽龍。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨發言人歐陽龍。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨主席吳敦義指示藍營執政縣市都能在國慶日升旗，但新北市長侯友宜決定不舉辦國慶升旗典禮，受到不少批評。對此，國民黨發言人歐陽龍9日在中常會會後轉述記者會表示，吳敦義只是提議，並不是動員及命令。

吳敦義在7日號召15個縣市黨部，辦理升旗典禮活動，新北市決定不舉辦，歐陽龍對此表示，吳敦義只是提議，並不是動員及命令，外界不要大作文章，且侯友宜當天是要帶國旗去爬觀音山硬漢嶺，大家若這幾天有到新北市，已經滿坑滿谷掛滿了國旗，國民黨特此澄清「去看看新北市吧！已經滿街都是國旗了」。

侯友宜稍早也在臉書發文指出，他是中華民國養大的小孩，在警校天天要升旗，國旗早就在深深烙印他的心中，今年九月開始，新北市陸續在市區、橋樑懸掛上萬面國旗，市政府內也早早掛上青天白日滿地紅，每天上班看到心裡既溫暖又感動。

侯友宜說，國慶日當天將帶領所有的局處首長於清晨去爬最困難、最具有挑戰性的硬漢嶺，希望每一年都能夠挑戰自己，他強調，每個人愛國的方式不一樣，心意一樣就好。

這次活動是由民政局團隊舉辦，侯友宜稱讚他們很用心，一直想用不一樣的方式慶祝國慶，當他們提議，身體力行、帶國旗上硬漢嶺唱國歌慶祝，他當下覺得很具巧思，在國家生日這一天，挑戰不是太容易的硬漢嶺，在山頂展開國旗，高唱國歌，是很有意義的一件事。

對於這樣的規劃，侯友宜說，讓他想起歌手伍思凱唱的「愛到最高點、心中有國旗」，他希望藉由這樣的活動展現我與市府團隊的堅持和態度，面對任何難題和難關，他們都會繼續拚下去，但他們曾想過號召民眾一起，但同仁評估人太多、在山區反而危險而作罷。

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