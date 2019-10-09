男騎士撞車倒地痛苦激動　長髮美女蹲地安撫...網讚爆：新竹警界最美風景

記者陳凱力、廖安莘／新竹報導

新竹市一名男子8日凌晨騎機車，在市區一處路口與一輛貨車擦撞後倒地，造成左手骨折、頭部受傷。新竹市警第二分局文華派出所女警石愛薇獲報後抵達現場，見騎士倒臥路邊，表情痛苦且情緒激動，並馬上蹲在一旁溫柔安撫，立刻協助通知騎士家人，而整段過程也被路過民眾拍下，不少網友大讚：「新竹警界最美的風景」。

▲新竹美女警石愛薇蹲在路旁溫柔安撫車禍騎士。（圖／記者陳凱力翻攝）

8日凌晨騎士與貨車擦撞後，石愛薇接獲通報，立即趕往現場，見騎士語氣激動，不斷說「手斷了、好痛」她立刻蹲在一旁溫柔安撫，並通知騎士家人。

氣質出眾的石愛薇，有著甜美笑容與白晢皮膚，她目前從警1年，曾當過高中英文老師、台中市政府社工。因當社工期間有感個案的無助，因此轉換跑道，從警為更多人民服務。

文華派出所所長張勝雄表示，警察以往給人嚴肅的執法形象，但石愛薇卻有著社工員的溫柔與耐性，從警一年處理多起為民服務事件，獲得好評，雖然有不少同仁稱她是「二分局之花」，但石愛薇工作認真，總要大家別模糊焦點，應將重心放在工作，全力以赴。

▲新竹美女警石愛薇蹲在路旁溫柔安撫車禍騎士。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼新竹美女警石愛薇，有著甜美笑容與白晢皮膚。（圖／記者陳凱力翻攝）

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