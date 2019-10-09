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義大利國會通過法案「大砍1/3議員」！　執政黨稱10年省338億引爭議

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▲▼義大利國會。（圖／路透）

▲ 義大利國會瘦身成功。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外媒報導

義大利國會8日投票決定，批准一項由執政聯盟最大黨「五星運動」（Five Star Movement）倡導的改革法案，將議員人數削減逾1/3，眾議院席位自目前的630席減至400席，參議院則自315席減至200席，不僅可為該國節省數億歐元，也可提高議會效率，但也可能為政治格局帶來劇變。

當議員們相互擊掌、拍肩並紛紛離開議會時，五星運動黨領袖迪馬尤（Luigi Di Maio）表示，「這是歷史性的一天，我們終於成功減少議員人數了。」該黨也在推特上宣布，法案幾乎獲得所有政黨支持，將在2023的下次國會大選正式生效，10年內可省下10億歐元（約新台幣338億元）。

然而，這項改革依然可能遭受全民公投的挑戰。反對者警告，此舉將削弱民主，因為精簡化的議會將使遊說者更容易取得影響力。批評人士還提到，改革可節省的金額實際上僅有10億歐元的一半左右，和政府開支相比簡直是九牛一毛。

眾議員賈凱諦（Roberto Giachetti）質疑，「我們的體制當然需要現代化和改革，但削減國會議員數量是正確的嗎？顯然不是。」他承諾，將幫助收集50萬份連署，以舉行公投。五星運動的執政聯盟夥伴、中間偏左的民主黨（PD）則說明，若改革通過，義大利複雜的選舉法勢必需要調整。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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