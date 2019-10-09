有線電視激戰開打！蔡明忠vs練台生花蓮、新竹捉對廝殺



▲台灣有線電視兩大霸主蔡明忠、練台生之爭浮上檯面。（圖／鏡週刊提供）



記者陳世昌／專訪



台灣有線電視的兩大霸主蔡明忠、練台生之爭，因為蔡明忠要進軍花蓮經營有線系統，直搗練台生大本營，讓兩人競爭檯面化，而其導火線，外界直指是練台生投資的台北市「北都數位有線電視」低價入市，大搶凱擘客戶，讓凱擘旗下台北市的金頻道、大安文山、陽明山，去年出現10多年來首度虧損，新台北系統則連虧2年。富邦旗下的頻道代理商則對北都要求高昂授權費、展開「斷訊」攻勢。



據了解，練台生多次對外撇清他對「北都」並無實質影響權，他個人甚至發函給凱擘，說明沒有參與北都經營，北都發生的授權爭議也與他無關。



究竟練台生在北都扮演什麼麼角色？本文特別專訪北都董事長林冠羽、副董事長兼總經理龔徐，說明他們與練台生之間的關係。



▲北都數位有線電視（圖／北都提供）



北都的股權組成？練台生真實投資情況如何？

北都數位有線電視是由「運豐國際多媒體」近百分之百轉投資成立，主要股東林冠羽、龔徐、馬憲隆等人是台北資深第四台業者，後來年代集團董事長練台生加入投資，持股佔3成。持股較大的股東還有中正、萬華區的有線電視業者李錫欽，他投資6000萬元佔5%，其他就是零星員工認股。



練台生是拿現金3億多元來，是真的投資，不是外傳的「技術股」或用股權交換。今年股東會已通過資本額由12億元增為20億，第一批是增資2億元，已獲NCC許可，練也會依比例增加投資。



北都與股東間另有資金往來大約是6億元，其中也包括練台生，但股東往來歸股東往來，投資持股是投資持股。練台生到目前為止都還是擔任純投資身份，有2席董事，並沒有參與經營。





▲北都斷訊風波鬧得滿城風雨（圖／網友提供）



練台生真的沒有參與北都經營？至少可以幫忙授權費協商吧？

最近北都與頻道商間的授權費爭議很大，還發生了3次斷訊事件，練台生在這件事上也沒有提供解決方法。練的頻道代理公司不但也有發函給北都，要求協商授權費的問題，他個人也有發函給凱擘，強調北都發生的授權爭議也與他無關。

北都的日常經營，他真的沒在過問我們，我們在經營，仗我們在打，練頂多算是我們策略聯盟的股東。



練台生的頻道代理，怎麼跟北都談授權問題？

在授權費的問題上，練台生代理的頻道我們也一樣要協商，但希望是可以先獲得共識的代理商，另外其他的代理也是有積極在談，例如HBO，之前雖然有發函要求10月25日前要完成，但隨著大享、優視、浩鳴這3家富邦色彩的代理商協商後延，其他的也會跟著後延，相信不會有HBO斷訊的情況。



我們可以理解富邦集團在有線電視的龐大影響力，令其他同業有不得不跟進的壓力，我們會一直持續保持協商狀態，或請NCC協助調處，不讓斷訊發生。



▲凱擘旗下的新竹振道有線電視，即將面對來自練台生的競爭壓力。（圖／翻攝GoogleMap）



練台生會去新竹市申請有線系統嗎？

會的，事實上已經進行工程規劃中了，目前由北都以現有資源在協助規劃，新系統股權佔比的部份還未確定。但最終是否提出申請，還要看練台生意願。練本人希望他在新竹市的股權可以多一點，所以會用另組成的新公司去申請，不是由北都申請擴區經營，北都也會投資這家新系統，兩家系統是關係企業或集團的概念。



豐盟如果到花蓮經營系統，有線電視市場秩序會更亂嗎？

這2年因為新系統的開播，造成產業秩序大亂，如果NCC許可豐盟擴區到花蓮，代表NCC對新系統造成的產業亂象可以接受，也是對新系統申請採取開放原則，這樣我們就會送新竹市的申請案，我們有把握新竹也一定會拿到許可。

說實話，有線電視自從NCC開放新系統所帶來的一連串亂象，業界普遍覺得NCC在開放之前沒有做好配套是主要原因。

