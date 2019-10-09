南方澳斷橋曝消防裝備不足隱憂　親民黨籲中央立即盤點

▲親民黨團召開「消防人員安全，中央不能裝傻」記者會。（圖／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／台北報導

宜蘭縣南方澳大橋崩塌事故暴露橋樑安全問題，也凸顯了消防人員裝備不足的情況。立法院親民黨團立委李鴻鈞、陳怡潔、周陳秀霞9日召開「消防人員安全，中央不能裝傻」記者會，舉出水下救援人員不足、防寒衣資源分配不均等問題，呼籲政府立即盤點全國消防員潛水裝備，人員不足部分則應研議「證照加給」的可行性，讓消防員多多接受各式專業訓練，考取證照。

親民黨團總召李鴻鈞指出，根據消防署的資料，宜蘭縣政府共有165套溼式防寒衣及25套乾式防寒衣，理論上裝備應該無缺。但仔細一看，具有開放水域潛水訓練的有14位，而具有救援潛水以上等及訓練的人員居然掛零。導致發生斷橋意外時，宜蘭縣政府消防局沒有足夠的水下救援人員，進行緊急救難行動。

立委陳怡潔表示，檢視全國消防單位擁有水下救援裝備的數量發現，有的縣市「有裝無人」，有的縣市則是「有人無裝」，防寒衣資源分配不均，例如金門縣、嘉義縣、台中港務局、新竹市、連江縣、台東縣、澎湖縣等，這幾個縣市的人衣比都低於1：1，也就是一位具有下水資格的消防員，平均連1件溼式防寒衣都沒有辦法滿足，要求中央主管機關落實「全國裝備盤點」的工作。

親民黨團呼籲：第一、立即盤點全國消防裝備，不能再有哪一縣市發生有「裝」無「人」，有「人」無「裝」的情況；第二、對於老舊的消防裝備也應儘速檢討，不用擺在那邊充面子，而是讓他真正發揮保護消防人員的功能；第三、對於有專業證照需求的救援任務，研議「證照加給」的可行性，讓消防員多多接受各式專業訓練，考取證照，以發揮更好的救援能力，保護人民安全。