長期仗！投資「將來銀行」　中華電信董座：前3年很辛苦、5年才損益兩平

▲中華電信董事長謝繼茂。（圖／記者邱倢芯攝）

記者吳靜君／台北報導

純網銀將來銀行預計明年開業，最大股東中華電信對其未來發展以及是否會賺錢的看法，顯得相當重要，國民黨立委羅明才今(9)日問及，中華電信、兆豐金這兩個大股東投資純網銀將來銀行的看法，預計要花多少年才會賺錢？中華電信董事長謝繼茂即表示，初期是投資期前三年會很辛苦，預計損益兩平要花五年的時間。

金管會、財政部、八大公股行庫及中華電信今日到立法院財政委員會針對「純網銀評選自原訂開放兩張執照，公布遴選結果卻放寬至三家之依據，是否影響公平競爭問題；及純網銀監理原則 與網路金融交易安全監管」進行專案報告。

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羅明才質詢時問兆豐金董事長張兆順，兆豐金與其投資的純網銀將來銀行會不會有競合的關係？會不會給純網銀的員工業務指導？張兆順回應，5年之內不會有競合的關係，但是10年就可能會有鯰魚效應，那個鯰魚「太美麗了」。他進一步說，純網銀是一個全新的概念，兆豐所能貢獻的是洗錢防制、內部控制以及風險管理，並不會去干涉純網銀的業務。

羅明才也問謝繼茂，為何中華電信要投資純網銀？100億元的股本是不是很快地會燒光？

謝繼茂表示，當初是看好純網銀的發展，而且是中華電信的核心業務延伸所以才決定投資純網銀，其100億元的資本額如果有規劃的使用，不至於太快燒光。但是何時才會賺錢？謝繼茂表示，就國外經驗，發展純網銀還是有賺錢的，像是中國大陸、日本等。而中華電信投資將來銀行因初期是投資期，要花錢買系統設備、客戶從零開始，所以前三年會很辛苦，預計要花五年才會損益兩平。