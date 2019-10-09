Google放大招！新Android裝置都須內建數位健康App　否則全部不給用

▲Google在GMS授權文件中添增幾項新要求。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合外電報導

Google 2018年 I/O（開發者大會）的最大主題之一即改善用戶的數位健康，除了改進自家的服務外，Google也開始放大招了。日前有外媒透露，Google要求所有採用Android系統的合作夥伴須預先在設備中配備數位健康解決方案，如Google推出的應用程式「數位健康」（Digital Wellbeing）及Family Link等，或業者自行推出的類似功能。

科技網站XDA-Developers報導，根據最新版本Google移動服務（Google Mobile Service, GMS） 的要求文件，Google要求自9月3日起，OEM業者推出運行Android Pie（Android 9）或Android 10的新設備或想讓設備升級至上述兩款Android版本時，若想預先裝載GMS（如Google搜尋、YouTube、Google Play、Gmail等）的Android裝置，都必須內建數位健康應用程式及家長控制功能。

大多數OEM業者可通過預先裝載Google的數位健康及Family Link兩款應用程式來滿足此要求，不過小米、華為等品牌也可自行製作製化的解決方案。Google也要求，這些健康解決方案的應用程式需放在「設定」的頂層，且須具備與Google推出的解決方案相同的基本功能，包括Wind Down（將手機畫面變成灰階狀態，阻止用戶睡前滑手機）、應用程式使用時間等。

除此之外，Google在同一份文件中也添增其他幾項項新規範，包括：要求所有採用Android系統的OEM業者自明年1月31日後推出的新機都必須強制搭載Android 10；統一快充標準，讓所有充電器都必須搭配USB Type-C接孔且能互相共用；新推出的Android機款需預設Android 10的手勢操作。上述規範皆列在GMS的授權文件，這意味著，不接受規範的業者雖然仍能採用Android 10，但無法在出場時預先內建Google的應用程式，而其後的安裝後門也將被Google關閉。

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