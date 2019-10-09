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約咖啡廳談判分手破裂！　「恐怖女友」槍托痛K男友頭　

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▲失戀，孤單，恐怖情人。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲分手談判破裂，女方持空氣槍毆打對方。（示意圖／翻攝PAKUTASO）

記者唐詠絮／彰化報導

胡女與周男為男女朋友，雙方也有金錢往來糾紛，周男想結束關係，請吳女代為歸還胡女住處鑰匙，兩方約在咖啡店，未料談判過程中，胡女竟持空氣槍的槍托毆打吳女及謝姓友人的頭部，因而造成謝男有頭部挫傷併前額擦傷，警方前往處理後以恐嚇及傷害罪移送，彰化地院判決應合併執行拘役120日。

判決書指出，周男於1月8日中午請託吳女代為歸還胡女住處的鑰匙，吳女於當日晚間與胡女以電話聯絡，雙方約在咖啡店談判，當日晚間9時38分許，吳女邀謝姓友人前往咖啡店，未料談判過程中，胡女竟基於恐嚇傷害犯意，持空氣槍的槍托毆打謝男及吳女的頭部，又用空氣槍指著謝男，因而造成謝男有頭部挫傷併前額擦傷，恐嚇危害吳女及謝男的安全。

警方獲報前往處理後，扣得胡女所持的空氣槍及鋼瓶1個，雖然空氣槍無殺傷力，但已經造成恐嚇及傷害事實，胡女也因此吃上官司。

法官審酌被告胡女僅因與周男有感情及金錢糾紛，不思以理性、和平方式處理，竟分別以持空氣槍指向吳謝2人，又分別持該槍槍托毆打造成恐懼，因此依犯傷害罪，共貳罪，各處拘役40日，及犯恐嚇危害安全罪，共2罪，各處拘役50日，合併應執行拘役120日，全案可上訴。

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