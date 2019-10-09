美國務院副助卿來台拜會經長　沈榮津：深化台美經貿合作

▲經濟部今（9）日在臉書發文，美國國務院副助卿暨APEC資深官員孫曉雅(Ms. Sandra Oudkirk)與經濟部長沈榮津相見歡，討論持續深化雙邊經貿合作關係。（圖／經濟部提供）

記者林淑慧／台北報導

中美貿易戰持續延燒，台灣受惠轉單效益。經濟部今（9）日表示，美國國務院副助卿暨APEC資深官員孫曉雅(Ms. Sandra Oudkirk)，代表美國總統川普來台，並拜會經濟部長沈榮津，可望持續深化台美實質經貿合作。

美國對先前已經課稅的2,500億美元中國大陸輸美商品，自10月1日起，從25%拉高稅率至30%；9月1日則是將剩餘3,000億美元商品的關稅由先前宣布的10%加碼至15%。

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其中，美國9月1日起針對3,000億美元中國大陸輸美商品加徵關稅至15%，將衝擊電腦、手機台商；經濟部長沈榮津受訪時表示，針對美國加稅動作，電子五哥均有多國佈局策略，也準備移回台灣。

美國國務院副助卿暨APEC資深官員孫曉雅代表美國總統川普來台，並參加「太平洋對話」，隨後親赴經濟部拜會經濟部長沈榮津，討論經貿交流議題。

經濟部表示，雙方討論議題廣泛，包括台美雙邊企業相互投資、台商回流、數位經濟、AI應用、高科技製造業、航太產業、能源發展等。

另外，台美雙方也針對APEC的合作議題，包含數位服務、婦女賦權、跨境隱私權等進行討論，可望持續深化彼此實質經貿關係。

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