核四不是能源萬靈丹！反核方猛批黃士修創造悲情騙取支持

▲反核方認為，核四不該重啟再虛耗預算，應立即停止核四計畫。（圖／記者崔至雲攝）

記者許展溢／台北報導

重啟核四領銜人黃士修今（9日）下午到中選會送出超過37萬份連署書，反核團體隨後發聲明怒批，擁核方一直使用各種詭辯、欺騙話術，甚至製造行政機關查對資源的浪費？讓人不禁懷疑，是否又要創造劇本來故意顯示悲情，再度騙取民眾的支持？

全國廢核行動平台表示，擁核團體在公投理由書上不盡不實，不願面對核四地質問題、核廢無法處理、高度不確定的工期、核四原團隊解散停工停產等困境，透過隱瞞部分資訊的方式，來換取民眾連署支持。擁核方對外向來宣稱自己支持核能是科學理性，但事實上卻一直使用各種詭辯、欺騙的話術，從去年以核養綠的公投操作就可以看出，在今天送件記者會上黃士修更以爭取民主為名，宣布用大量重複連署的方式來對付中選會，令人不知所謂。

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▲反核方質疑黃士修創造劇本來故意顯示悲情，再度騙取民眾的支持。（圖／記者崔至雲攝）



行動平台認為，連署份數若是足夠何須重複連署，甚至製造行政機關查對資源的浪費？讓人不禁懷疑，是否又要創造劇本來故意顯示悲情，再度騙取民眾的支持？全國廢核行動平台表示，這並非理性面對能源政策的方法，也再再顯示擁核團體充滿政治與利益算計，並非為台灣的未來能源前景認真思考。

廢核團體表示，前行政院長張善政、清華大學原子科學院院長李敏與黃士修等核電推銷者，作為國民黨總統候選人韓國瑜的國政顧問團，提出的能源政策模糊空洞，除了重啟核四外看不到具體的規劃與項目，甚至還拿出對落伍而無知的綠能跟核廢料認知。全國廢核行動平台呼籲，不要再把核四當作政治提款機，核四不是能源萬靈丹，勿試圖再以假資訊綁架台灣人民。

▲行動平台強調，核四早已不堪使用，重啟是假議題。（圖／記者崔至雲攝）



行動平台強調，核四早已不堪使用，重啟是假議題，今年9月中央地質調查所的「核四廠區附近海域地質資料討論會」明確指出核四海域內有活動斷層，並極有可能長達90公里，此地質新事證也宣告核四原有的耐震設計已遠遠不足，更不可能在重啟後能夠符合耐震係數安全運轉。

反核方也指，今年6月，立法院三讀通過新版《公民投票法》，將大選與公投脫鉤，並明訂2年舉辦一次公投日，意即2019年成案的公投皆需等至2021年才能投票決定。核四爭議已紛擾台灣社會30餘載，擁核團體今年再度提出的核四重啟公投，只是想拖延核四的存廢，為核電業的利益續命。

行動平台表示，且想要重啟核四，必須先讓立法院同意編列數百億的工程款，目前保守估計工期，都要7年到10年以上才能完成，真的能解決眼下的能源問題嗎？攸關全民安全的重大議題，不是隨口講講幹話、喊喊口號就可以解決的，活動斷層更不是公投後就會變成安全，因此核四不該重啟再虛耗預算，應立即停止核四計畫。

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