理財周刊／美股殺盤　台股搶賺投機財

文／理周教育學苑

Ｑ：10/1美國發布9月ISM製造業PMI數據，創10年新低，導致美股殺盤，截至10/4為止已經下跌1200多點，每次美股下殺，台股也會跟著跳空，心性不定的投資人這時候有可能會亂殺股票，假如遇到美股大跌，台股該怎麼應對？

Ａ：台股是一個淺碟的市場，容易受到國際局勢影響而有所波動，雖然現在有期貨夜盤交易，但股市還未開放，如果遇到晚上美股大跌，投資人手中抱著股票不免心慌慌，一般來說只要美股大跌，隔天台股都會跳空反應，如果跳空的低點剛好在關鍵支撐區，這時候亂殺股票，很容易殺在最低點。

如果下次遇到大跌時，投資人可以考慮以選擇權來做避險動作，選擇權隸屬期貨範圍，有夜盤可以操作，在美股大跌當下，可以考慮買入賣權(Buy put)，利用周選避險，選擇價外二到三檔的賣權，萬一隔天大跌時，雖然股票虧損，但是選擇權可以獲利，兩者搭配平衡手中浮虧。

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另外，如果隔日開盤跳空，投資朋友千萬要穩住心性，先觀察跳空開盤附近是否有支撐，台股的支撐元素可能是缺口、大量長紅低點、重要均線等，如果向下跳空剛好在這附近，通常都會向上拉抬，手中沒有持股也可以乘機搶賺一波投機財。

我們舉十月三日開盤為例子，前一天美股大跌，台股一開盤就跳空下跌八十一點，接著在一分鐘內又跌了五十五點，從線圖來看，跳空開低往下拉，遇到長紅開盤價，這時直接收影線向上拉，急殺盤後可能伴隨急拉，所以只要跳空後遇到長紅或是缺口支撐，反而應該偏多思考，不要因為殺盤影響情緒，做出錯誤判斷。

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