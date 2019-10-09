南方澳斷橋　顧立雄推公共工程保固保險「完工後也可保」

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

宜蘭縣南方澳跨港大橋日前斷裂坍塌，造成多人傷亡，引起外界高度關注。金管會主委顧立雄今（9）日表示，過去公共工程保險上，認為興建時期才需要投保，或保固期間做投保，完工後並沒有意識到要投保，藉由這起事件，將會提供相關資料給主計總處，儘管涉及公務機關的預算編列，但仍希望可以編列預算投保。

金管會主委顧立雄表示，過去產險公會曾找金管會，推動公共工程保固保險，也拜訪過主計總處，但公務機關有編列預算在災害預備金，若要投保則要另外編列，因此過去是採取「鼓勵」方式，投保「公共工程保固保險」，並非強制性質，因此施行效果不是很好，大部分也都沒編列。

顧立雄指出，過去認為興建時期都會投保，保固期間由承保廠商來投保，而完工後公家機關沒有意識到「完工後也可保」，但過去其實已有討論過。

顧立雄說，保險公司在承保或續保時，會找第三方機構來評估相關費率，同時也能排除人為因素的可能性，未來將會提供「公共工程保固保險」相關資料給主計總處，儘管涉及公務機關的預算編列，但仍希望可以編列預算投保。

這次發生南方澳跨港大橋斷裂，顧立雄表示，航港公司確實有承保「橋梁的本體」，但仍要看倒塌的原因是否在理賠範圍之內。