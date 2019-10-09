獨／打臉韓國瑜喊「安居」！凌晨2度放鞭炮+潑漆恐嚇　警冷回：你搬家啊

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名家住苓雅區綽號阿政的男子住家，深夜遭到不明人士施放鞭炮，由於22天之內來了兩次，而且還潑漆1次，讓家有嬰兒的阿政相當驚恐，每次都有跟派出所報案，未料警方不但沒有受理，甚至冷回「你搬家啊！」阿政氣到跟《ETtoday新聞雲》投訴，相當無奈表示韓國瑜說的安居樂業，根本攏是假！

▲高雄市苓雅區一名男子住家，22天內3度被放鞭炮跟潑漆 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

根據阿政提供的監視影片，9月16日凌晨2點46分左右，一名男子到住家大門口前點燃鞭炮後立刻離開，接著9月19日凌晨4點09分，又有一名可疑男子出現，也是在他的住家騎樓施放鞭炮，由於聲音相當大，讓阿政家中的嬰兒嚇到哭。

▲高雄市苓雅區一名男子住家，22天內3度被放鞭炮跟潑漆 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市苓雅區一名男子住家，22天內3度被放鞭炮跟潑漆 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

接下來在10月7日凌晨4點20分左右，這次換成潑漆，整片紅漆就潑在大門上頭，甚至門口放的機車也被波及，騎樓地面還被噴上「幫幫忙」三個紅色大字，22天當中接連碰上有人蓄意來燃放鞭炮以及潑漆，讓阿政嚇壞了，每次都跟警方報案，但沒想到員警不但沒有受理，還要求阿政提供對方的身分證字號才能報案，更誇張的是，還要阿政快點搬家，這個答案讓阿政非常傻眼。

阿政說警方處理態度很消極：「沒有正常管道，想要尋求警方的支援，也沒有任何的結果，我都有拍到人影了，照理說應該是調閱其他監視器來用追查車牌，但警方卻沒有做這個動作，我覺得非常無助，居然這樣被騷擾」，讓他覺得韓國瑜在連千毅直播主之亂時，宣示的安居樂業理念，似乎攏是假！

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▲高雄市苓雅區一名男子住家，22天內3度被放鞭炮跟潑漆 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市苓雅區一名男子住家，22天內3度被放鞭炮跟潑漆 。（圖／記者吳奕靖翻攝）