韓國瑜提長照保險　學者狠批：非常不負責任

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者洪靖宜攝）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨9日下午召開第十八屆第四十三次中常會，會中通過10月16日召開中執會。另外，會中也邀請中正大學社會福利學系教授呂建德以「長照2.0政績亮點與未來展望」為題進行專案報告。呂建德演講中提及身兼高雄市長的國民黨總統參選人韓國瑜所提的長照保險，他狠批該政見非常不負責任。

呂建德表示，韓國瑜陣營提出的保險非常不負責任，長照政策現在是在資源佈建的階段，長照的人力、社區照顧的發展需要時間，這個時間被前總統馬英九蹉跎8年，而總統蔡英文上任短短三年多，讓預算到位、照顧服務員的薪資大幅提高，相關資源也都在佈建、推廣當中，若沒有把基礎建設、社區照顧體系做好，貿然開放之後，可能會造成有保險卻買不到服務的情況。

民進黨發言人吳濬彥提到，從政策推動成果，到使用者的受益經驗都可以看到，蔡英文三年多以來，用心照顧國人，也為青年照顧者減輕不少負擔。這些成果不論從數據或是照顧內容，都是前朝馬政府無法相比的。

吳濬彥說，呂建德替大家統整三年多來的政績亮點，長照財源從2016年不到50億元，逐年成長至明年將近400億元，擴大8倍之多。同時，妥善運用稅收，佈建社區照顧資源，讓長照到你家，不僅服務項目增加，服務數量與使用的人數都倍增，涵蓋率從2017年33.27%，提高到今年41.47%，依據這樣的成長速度，往後必然會有更多民眾，可以獲得照顧服務。

吳濬彥批評，對手陣營提出長照保險，這實在是蒙住眼睛說話，不願正視三年來的成長。他嗆，「所謂長照保險只要一個便當錢，就可以照顧全民的韓式說法，是畫大餅、不務實、不負責任的。因為即使用基本工資的計算，民眾都不可能每月只付一個便當錢。而且按照這種謬論，收入根本不敷支出，會出現嚴重的財務黑洞。」