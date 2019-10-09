憂釀野火！北加州停電一週「80萬戶遭殃」　警察禁休假、民眾搶物資

▲北加州避免釀野火，決定暫時停電更新系統。（示意圖／路透社）

記者林瑩真／綜合外電報導

美國北加州為避免電線故障導致森林野火，能源公司太平洋煤氣電力公司即將暫時停電以更新系統，時間長達一整週，恐影響80萬戶人家，成為北加州史上最大的預防性停電措施。許多居民已經紛紛搶購物資，就怕停電不方便。

綜合外媒報導，PG&E公司（Pacific Gas and Electric Company, PG&E）8日宣布，9日凌晨起將斷電關閉34個郡、約80萬戶的電力供應，停電情況恐持續數天。南加州愛迪生公司（Southern California Edison）則表示，8個郡中，約有逾10萬6千戶將面臨停電。

由於消息宣布離停電剩不到8小時，引起市政機關及居民恐慌，連忙著手準備停電措施，包括警察在停電期間取消休假、居民採購手電筒、電池及桶裝瓦斯等；未來則預見無法運作的交通號誌癱瘓交通，手機、網路、電視都停止使用。

報導指出，近年加州的野火幾乎都與PG&E設備有關，因此為避免導致野火發生，PG&E公司需要暫時停電以升級系統及設備。但居民們對此仍相當不滿，大量湧入PG&E官網查詢，一度造成官網癱瘓。

另外，美國氣象報告指出，北加州近日乾熱又有強風，恐吹起自去年10月以來的最強的離岸風（offshore winds），不排除吹倒PG&E設備導致北加州野火發生。PG&E則表示，即使強風減弱也無法迅速復電，仍會基於安全理由停電，用戶不會得到任何補償。