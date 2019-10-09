西螺大橋66歲嘉年華　國慶連假就是要來踩街

▲西螺觀大橋光文化節有二十一項主題活動，多元精彩可期。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

明日起進入連續4天國慶連假，西螺小鎮最熱鬧的年度盛事「西螺大橋觀光文化節」將於週六登場，10/12(六)、10/13(日)西螺鎮公所規劃一系列主題活動，虹橋迎晨曦健行、國際踩街嘉年華、呂讀西螺、野餐佈置比賽、西螺觀光巴士等二十一項主題活動多元精彩，讓遊客深入體驗遊西螺、賞美景。

歡慶西螺大橋通車66週年，今年開幕式設計「紅龍舞虹橋」橋段，將安排鎮長與貴賓以擊鼓方式為2019西螺大橋觀光文化節揭開序幕，紅龍舞虹橋空前絕後，畫面壯觀喜氣，象徵活動開跑，「國際踩街嘉年華」也會緊接著登場，遊行隊伍陣容包括熱情奔放的美國牛仔團、日本和服團、雲林布袋戲團、正興社區歌仔戲、斗六溪洲社區森巴舞團、明道大學國際學生、文昌國小棒球隊、東南亞新住民姐妹團…等共15團，展現異國風情，讓遊客體驗踩老街、遊西螺的歡樂氣氛。

▲西螺鎮公所特製可愛大橋蛋糕，為西螺大橋歡慶66歲生日。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

西螺鎮長 鄭玲惠表示，本年度西螺大橋觀光文化節系列活動，感謝行政院雲嘉南區聯合服務中心及行政院農業委員會指導與協助，這次活動主要圍繞在藝術饗宴、親子樂活、產業觀光三大主軸，今年以【瞧見幸福，遇見愛】為主題，大橋入口處佈置的大型愛心意象，是希望造訪大橋的每位遊客，都能與西螺大橋一起映照在愛心裡。

▲西螺鎮立幼兒園學童可愛唱跳，為活動現場增添活力。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

今年活動設置超級鋼鐵人巨型扭蛋機，停駐在橋下西側草坪，並準備2000顆扭蛋，每顆扭蛋都充滿驚喜獎品，而乘坐西螺好行觀光列車至各站集章，即能兌換扭蛋代幣，抽扭蛋內有機會得到50吋液晶電視、平板電腦、智慧型掃地機器人等獎品；12日晚會邀請劇團演出「糖果屋戲劇」，13日晚會則邀請到搖滾天團玖壹壹、草屯囝仔等多組流行歌手輪番演出，搭配壓軸登場的璀璨煙火秀，一系列活動精彩可期。

▲活動會場有提供西螺觀光巴士路線圖，巴士供遊客免費搭乘。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲西螺觀大橋光文化節有二十一項主題活動，多元精彩可期。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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