　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

西螺大橋66歲嘉年華　國慶連假就是要來踩街

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲西螺觀大橋光文化節有二十一項主題活動，多元精彩可期。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲西螺觀大橋光文化節有二十一項主題活動，多元精彩可期。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

明日起進入連續4天國慶連假，西螺小鎮最熱鬧的年度盛事「西螺大橋觀光文化節」將於週六登場，10/12(六)、10/13(日)西螺鎮公所規劃一系列主題活動，虹橋迎晨曦健行、國際踩街嘉年華、呂讀西螺、野餐佈置比賽、西螺觀光巴士等二十一項主題活動多元精彩，讓遊客深入體驗遊西螺、賞美景。

歡慶西螺大橋通車66週年，今年開幕式設計「紅龍舞虹橋」橋段，將安排鎮長與貴賓以擊鼓方式為2019西螺大橋觀光文化節揭開序幕，紅龍舞虹橋空前絕後，畫面壯觀喜氣，象徵活動開跑，「國際踩街嘉年華」也會緊接著登場，遊行隊伍陣容包括熱情奔放的美國牛仔團、日本和服團、雲林布袋戲團、正興社區歌仔戲、斗六溪洲社區森巴舞團、明道大學國際學生、文昌國小棒球隊、東南亞新住民姐妹團…等共15團，展現異國風情，讓遊客體驗踩老街、遊西螺的歡樂氣氛。

▲西螺觀大橋光文化節有二十一項主題活動，多元精彩可期。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲西螺鎮公所特製可愛大橋蛋糕，為西螺大橋歡慶66歲生日。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

西螺鎮長 鄭玲惠表示，本年度西螺大橋觀光文化節系列活動，感謝行政院雲嘉南區聯合服務中心及行政院農業委員會指導與協助，這次活動主要圍繞在藝術饗宴、親子樂活、產業觀光三大主軸，今年以【瞧見幸福，遇見愛】為主題，大橋入口處佈置的大型愛心意象，是希望造訪大橋的每位遊客，都能與西螺大橋一起映照在愛心裡。

▲西螺觀大橋光文化節有二十一項主題活動，多元精彩可期。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲西螺鎮立幼兒園學童可愛唱跳，為活動現場增添活力。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

今年活動設置超級鋼鐵人巨型扭蛋機，停駐在橋下西側草坪，並準備2000顆扭蛋，每顆扭蛋都充滿驚喜獎品，而乘坐西螺好行觀光列車至各站集章，即能兌換扭蛋代幣，抽扭蛋內有機會得到50吋液晶電視、平板電腦、智慧型掃地機器人等獎品；12日晚會邀請劇團演出「糖果屋戲劇」，13日晚會則邀請到搖滾天團玖壹壹、草屯囝仔等多組流行歌手輪番演出，搭配壓軸登場的璀璨煙火秀，一系列活動精彩可期。

▲西螺觀大橋光文化節有二十一項主題活動，多元精彩可期。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲活動會場有提供西螺觀光巴士路線圖，巴士供遊客免費搭乘。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲西螺觀大橋光文化節有二十一項主題活動，多元精彩可期。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲西螺觀大橋光文化節有二十一項主題活動，多元精彩可期。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

► 欸~妳過來一下！妳過來一下

【其他新聞】

►西螺觀光文化節起舞宣傳　吸睛活動快閃開場

►  影／李佳芬委律師「第三波遞狀」！新增被告年代主持人安幼琪

► 雙十連假限定！身分證有1、0入園劍湖山299元　六福村全票5折

ET快訊
來台喪命！家屬「邊直播邊認屍」　火化當天…接體員鼻酸：很慚愧
黃河認了109秒DIY片　還原8年前自拍真相
獨／NBA北京旗艦店「插滿五星旗」　火箭隊商品全下架
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

西螺大橋66歲嘉年華　國慶連假就是要來踩街

維護室內空氣品質　台南市環保局輔導裝設室內空品監測設施

連假一起瘋「黑金町」 新竹市後站隱藏版景點

西港胡麻滋味首部曲將登場　黃偉哲代言讚天下第一香

90歲老翁分不清楚白天＆晚上　凌晨3時坐在超商前椅子上！警助返家

2021台灣燈會走向世界　竹市考察團出發德國丹麥取經

台中市議員賴佳微爆「被暗戀」　羅廷瑋怒回：不容人身攻擊

2019黑面琵鷺保育季20日登場　歡迎全國遊客來看黑琵

豬隊友「神助攻」　逃逸外勞遭「虎威」女所長識破逮捕

轄區立委選舉跨屏東1+2選區、原住民　內埔警連兩天任務講習

海洋盛宴！鯊魚飆速圍捕沙丁魚 15m布氏鯨張口吞...畫面超震撼

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」 老闆娘難過：每天花7hrs手工煮

高材生假日曝光！連續「13hrs苦讀」　清華學霸縮時實錄：必須變態地學習

摸雞蛋直接吃飯！高雄女腹痛變硬　醫生一看傻了「大腸2倍粗」壞死9成

鬼鬼首上《玩很大》！紅隊認證「超強女來賓」　為小鬼卯起來「反擊魔王」Man炸

李芷婷奪《好聲音》第三名！　和王力宏合飆《緣分一道橋》

火雞王4你？養殖場旁喊「咕嚕咕嚕」 後方小弟齊歡呼...他：當大哥真爽

李榮浩攜12位學員登鳥巢唱《年少有為》　網狂轟：根本車禍現場

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

兜圈挑戰！奴才開口只唱6字 憤怒喵爆衝狠巴頭：閉嘴啦

西螺大橋66歲嘉年華　國慶連假就是要來踩街

維護室內空氣品質　台南市環保局輔導裝設室內空品監測設施

連假一起瘋「黑金町」 新竹市後站隱藏版景點

西港胡麻滋味首部曲將登場　黃偉哲代言讚天下第一香

90歲老翁分不清楚白天＆晚上　凌晨3時坐在超商前椅子上！警助返家

2021台灣燈會走向世界　竹市考察團出發德國丹麥取經

台中市議員賴佳微爆「被暗戀」　羅廷瑋怒回：不容人身攻擊

2019黑面琵鷺保育季20日登場　歡迎全國遊客來看黑琵

豬隊友「神助攻」　逃逸外勞遭「虎威」女所長識破逮捕

轄區立委選舉跨屏東1+2選區、原住民　內埔警連兩天任務講習

台中109年總預算一讀通過　盧秀燕：敢要預算就要把事做好

又碰超強日、澳　中華女籃拚東京奧運大難題

住3年退租！她「怕被扣押金」打掃完美炸　網一看跪了：房東賺到

華碩第3季品牌營收為861億元　年增7%優於預期

獨／打臉韓國瑜喊「安居」！凌晨2度放鞭炮+潑漆恐嚇　警冷回：你搬家啊

可惡山老鼠狠砍百年神木　7盜木者遭判「坐牢＋併科罰金上億元」

接到一通電話失蹤4個月　高雄男成白骨！遭餵毒痛打鬧出人命後丟包

蔡易餘喊話勿陷「販賣機進校園」議題　卓榮泰：不是追打是探討公共政策

有線電視激戰開打！蔡明忠vs練台生花蓮、新竹捉對廝殺

凱擘跨區花蓮挑戰練台生25日聽證！NCC檢視蔡明忠是否逾紅線

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

地方熱門新聞

遭爆65元花生湯用罐頭　老闆認了

花枝攤遭起底！韓粉爸嚇傻：被全家罵

花蓮鋼管紅茶罵錯家　網驚：正宗是另一間啦

都市女下嫁農村　23年甘之如飴

順澤宮剩1萬頂神帽　竟藏國慶彩蛋

國慶晚會在桃園　青埔9日實施交管

花蓮「花生湯用罐裝」　老闆娘回應了

台南雞肉料理席開百桌

地中海風便利店　嘉市打卡新熱點

台東十大必吃出爐　東河包子網友最愛

男女議員爆「曖昧」　台中議會再度休息

男子不滿被強制執行砸壞玻璃窗被逮

國慶煙火在屏東　先了解交管路段

南投2貨車離奇追撞　副駕彈出當場身亡

更多熱門

相關新聞

揪好友曬美照！北台「3大連假提案」

咻一下～明天起展開4天連假！有計劃跟朋友一同出遊嗎？《ETtoday新聞雲》整理出北台灣3處「適合好友」的旅遊提案，想省錢玩透透就看這一篇。

國慶連假訂位炸！高鐵再加開2班車

入秋首波冷空氣探20℃！收假變天

國慶連假「北中南東」天氣攻略來了

國慶連假首日國5估「狂塞11hrs」

關鍵字：

西螺大橋踩街國慶連假

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

21歲正妹「瞳孔照出倒影」！男粉Google街景找到她家

連千毅專寵小三子瑜！「壞壞對話」全被曝

恐怖高材生化骨水殺人！太極阿伯慘死

合照比OK手勢　環球影城員工開除

看護毒害歌王　「白髮稀疏」鼻插管躺床

即／iPhone傳災情狂跳視窗　網友崩潰了

王瞳「飆罵爸媽三字經LINE對話」起底！

金鐘視帝「廟裡109秒衝刺片」瘋傳！2年尬80女風流史曝光

高中妹「粉紅肉爆肛」醫：第4度了！1句話惹哭媽

孫安佐約砲「掌聲片瘋傳」！米砂出聲

王瞳硬搭已婚馬俊麟！被警告：絕對有報應

妻子宮破裂、兒發黑亡　父11點淚問

入秋首波冷空氣探20℃！收假變天

通靈2首播PTT傻眼一片！瑤瑤吐實說

隔23年《灌籃高手》宣布好消息！活久見奇蹟網歪樓

更多

最夯影音

更多
海洋盛宴！鯊魚飆速圍捕沙丁魚 15m布氏鯨張口吞...畫面超震撼

海洋盛宴！鯊魚飆速圍捕沙丁魚 15m布氏鯨張口吞...畫面超震撼
廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」 老闆娘難過：每天花7hrs手工煮

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」 老闆娘難過：每天花7hrs手工煮

高材生假日曝光！連續「13hrs苦讀」　清華學霸縮時實錄：必須變態地學習

高材生假日曝光！連續「13hrs苦讀」　清華學霸縮時實錄：必須變態地學習

摸雞蛋直接吃飯！高雄女腹痛變硬　醫生一看傻了「大腸2倍粗」壞死9成

摸雞蛋直接吃飯！高雄女腹痛變硬　醫生一看傻了「大腸2倍粗」壞死9成

鬼鬼首上《玩很大》！紅隊認證「超強女來賓」　為小鬼卯起來「反擊魔王」Man炸

鬼鬼首上《玩很大》！紅隊認證「超強女來賓」　為小鬼卯起來「反擊魔王」Man炸

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

摩鐵「八腳獸傳奇」

談到台灣汽車旅館少不了催情設備八爪椅，在明查暗訪後向你道來這段摩鐵史的有趣一頁

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面