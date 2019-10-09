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realme 5系列新機搶先曝光　預告四鏡頭「猛獸」新機10月底正式推出

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼realme 5、realme 5 Pro搶先曝光。（圖／記者邱倢芯攝）

▲realme 5、realme 5 Pro搶先曝光。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

主打「敢越級」口號的新興手機品牌realme今（9）日搶先揭曉兩款5系列新機，分別是realme 5與realme 5 Pro，再度為萬元機市場注入新刺激；此外，realme也預告，realme 5、realme 5 Pro，以及realme XT三款新機將於10/22正式發表，屆時將揭曉三款新機價格與銷售通路。

「電量猛獸」realme 5
今日realme搶先曝光realme 5與realme 5 Pro的外觀與規格。在realme 5方面，此款新機號稱將會是同價位首款四鏡頭的機款，擁有F1.8大光圈的1,200萬主鏡頭，不論是弱光還是強光，都能得到細節清晰、色彩絢爛的照片；119°超廣角鏡頭和4cm微距鏡頭，讓拍攝視野更廣闊震撼，並且能高度還原各種細節；人像鏡頭則加入復古濾鏡，滿足使用者對照片質感的追求，從此，每張人像照片都更具風格，宛如專業作品。

▼無論是realme 5或realme 5 Pro都在人像鏡頭中加入復古濾鏡，滿足使用者對照片質感的追求。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼realme 5、realme 5 Pro搶先曝光。（圖／記者邱倢芯攝）

而在硬體配置方面，號稱是「電量猛獸」的realme 5搭載了高通S665，以及5,000mAh超大電量，藉由AI智慧節能與螢幕優化省電功能，有效提升續航能力，官方號稱此款手機可連續遊戲13小時、連續音樂播放 30.8小時、連續影片播放 19.1小時，最長待機時間高達29.9天。

在外觀方面，realme 5正面配置6.5吋迷你水滴全螢幕，螢幕頂端水滴範圍較上一代縮小30.9%，將螢幕佔比提升至89%，帶來更好的視覺體驗。背蓋則為嶄新的3D幻彩水晶設計，在市場主流的漸層色中加入切割紋理，兩者的結合帶來更具立體感的幻色漸層效果，提供電晶藍與電晶紫兩個潮流配色。

「疾速猛獸」realme 5 Pro
有「疾速猛獸」之稱的realme 5 Pro，同樣配備四鏡頭，並將主鏡頭升級至4,800萬超高畫素，使用SONY IMX 586 旗艦級感光元件，是同價位首款「真」4,800萬畫素的機款，而非1,200萬畫素合圖而成。搭配 1/2.0 吋感光元件、F1.79大光圈，單位畫素可達 1.6um，在解析力、寬容度、弱光表現等方面，均有出色表現。

▲▼realme 5、realme 5 Pro搶先曝光。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼realme 5、realme 5 Pro兩款新機皆搭載了四鏡頭（上圖）；不過realme 5 Pro將主鏡頭升級至4,800萬超高畫素（下圖）。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼realme 5、realme 5 Pro搶先曝光。（圖／記者邱倢芯攝）

在硬體配置方面，realme 5 Pro搭載高通S712處理器，綜合性能較前一代處理器提升10%，圖像效能更是飆升35%；同時首度採用UFS 2.1 快閃記憶體，能夠加快資料存取速度，帶來更流暢的日常使用體驗，搭配 Hyper Boost 2.0 技術與支援邊玩邊閃充的VOOC 3.0， 打造疾速遊戲體驗。

至於在外觀方面，realme 5 Pro搭載了6.3吋迷你水滴螢幕，90.6%的超高螢幕佔比，無論是閱讀，遊戲或者看電影，均能提供更好的視覺體驗。配色上，提供realme標誌性的藍紫配色─光鑽藍，並加入生力軍─光鑽綠，創新性地採用時下流行的綠色，與水晶切割相互呼應，打造絢麗卻不張揚的沉穩潮流感。

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