瓜地馬拉副總統首訪北科大　盼開啟雙方採礦技術、災害防治等研究合作

▲瓜地馬拉副總統卡培拉率團參觀臺北科大藝文中心。（圖／台北科技大學提供）

記者崔至雲／台北報導

我國友邦瓜地馬拉共和國副總統卡培拉（Excmo. Sr. Dr. Jafeth Ernesto Cabrera Franco）及夫人柯德絲（Excma. Sra. Genara Elizabeth Cortez de Cabrera）今（9）日率團，首度參訪台北科技大學，由北科大校長王錫福代表迎接。雙方企盼藉此會面建立未來合作橋梁，在學術研究及教師人才進行深度交流，提升台灣國際能見度並建立實質互惠關係。

瓜地馬拉副總統卡培拉致詞時表示，目前瓜地馬拉的頂尖大學尚未與北科大合作過，希望未來雙方能展開更多的實質合作及交流。卡培拉一行人同時參觀北科大藝文中心，對於台灣能以琉璃及金屬等材質創作的藝術品嘖嘖稱奇，對於該校兼具工程教育及人文藝術涵養的環境亦給予肯定。瓜地馬拉駐台大使葛梅斯（Excmo. Sr. Emb. Willy Alberto Gomez Tirado）先前於9月中旬參訪北科大，此行亦隨同參訪。

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▲北科大校長王錫福（右）與瓜地馬拉副總統卡培拉互贈禮物。（圖／台北科技大學提供）

王錫福表示，目前已有上千位來自全球50國的國際學生在北科大進修就讀，其中包括5位來自瓜地馬拉的研究生及大學生。北科大身為台灣技職高教一流學府，擁有優質的教育環境及紮實的學術研究資源，能充分切合瓜地馬拉的社會發展及人才需求，尤其在礦業工程方面的選礦及採礦技術、應用於災害防治的IoT感測器技術等領域。

王錫福期待，不久的將來，北科大能儘速與瓜地馬拉的頂尖大學建立合作關係，開啟學術研究合作及師生人才交流，為友邦的社會發展及人才培育盡一份力。

▲北科大目前有上千位來自全球50國外籍生，包括5位瓜地馬拉的研究生及大學生。（圖／台北科技大學提供）

北科大教務長楊士萱指出，北科大自2004年起推動甘比亞、史瓦帝尼及沙烏地阿拉伯等國際專班累積豐碩成果，包括石油、電資、都建、土木等專業領域，迄今已培育出數百位相關領域的高階人才。

來自瓜地馬拉的北科大學生也分享在此念書心得。就讀北科大經營管理系三年級的桂思凱（Skarleth Michelle Cuevas de Paz）表示，系上許多課程都是中文講授，一開始學中文覺得很困難，但透過語言學習可以更深入了解台灣文化，「我越來越適應台灣的生活，在這裡念書我非常快樂。」

▲瓜地馬拉副總統卡培拉首度率團參訪臺北科大。（圖／台北科技大學提供）

金融科技與創新碩士外國學生專班的梁英（Leon Aguilar Francisco Javier）已來台生活六年，「我非常喜歡台灣的社會跟文化，有很多值得祖國學習的地方，希望畢業後，我可以把在這裡學到的東西、包括台灣特別重視的價值及文化帶回國內。」

