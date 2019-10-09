NBA撐香港／剛砸460億買5年轉播權　「騰訊體育」恐成最大受害者

▲騰訊砸15億美金拿下五年網路轉播權。（圖／翻攝騰訊體育）

記者曾俊豪／綜合報導

NBA休士頓火箭隊總管莫雷「撐香港」的言論持續發酵，最新消息，在NBA中國公布的25個官方合作夥伴中，已經至少有9個公開聲明終止合作。其中，又以斥資15億美元，約台幣460億元拿下五年NBA轉播權的騰訊體育最受矚目，若是抵制潮持續擴散，將成為最大的受害者。

《央視新聞》報導，目前決定終止與NBA合作的包含vivo、騰訊體育、安踏體育、咪咕視頻、德克士Dicos、luckincoffee瑞幸咖啡、康師傅冰紅茶等，這些企業佔了NBA中國贊助商的3分之1。

此外，包含中國籃協、李寧、浦發銀行、你我貸、匹克、美菱、水性科天等7家企業、機構則宣佈暫停或終止與火箭隊的合作。央視體育頻道、騰訊體育、虎撲、直播吧、《灌籃》雜誌等超過5家媒體平台宣佈暫停或終止對火箭隊賽事的轉播與報導。

▲▼大陸各界封殺火箭隊。（圖／翻攝微博）

事實上，在所有合作夥伴中，又以騰訊體育最受矚目。根據統計，在2018-2019賽季中，通過騰訊平台觀看NBA賽事直播和網路節目達到4.9億人次，超過2100萬球迷觀看2018-2019賽季NBA總決賽第六場比賽的直播，上述數字均創下中國大陸數位媒體平台的單場NBA賽事收視人數之最。

也因為嚐到甜頭，在與NBA重新洽談續約權時，騰訊體育不惜砸重金，以5年15億美元的金額拿下網路轉播權，平均一年的網路轉播權利金高達3億美元。如今騰訊體育加入抵制NBA的行列，對自身營運的衝擊會有多深，已是大陸各界關注的焦點之一。

《中新社》報導，中國大陸是NBA在海外的最大市場，NBA每年在此可獲得1.5到2億美元的淨利潤，佔NBA總收入中的10%。不過，如果進一步如果細化分析，NBA在中

▲2019NBA中國賽瀰漫政治味。（圖／記者陳政錄）