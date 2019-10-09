文夏驗出毒品反應叫不醒　男看護：他睡著我跟著睡…否認餵毒

記者邱中岳／台北報導

國寶歌王文夏高齡91歲，中秋節前因肺炎住進醫院，家屬請來看護照料，但卻發現文夏頻頻昏睡叫不醒，抽血之後發現文夏身體有毒品反應隨即報警。警方事後傳喚陳姓看護到案，但陳說「沒有餵毒，當天看文夏在睡覺，自己也就睡覺休息」。

文夏9月12日住進馬偕醫院，家屬隨即透過相關機構請34歲的陳姓男看護負責照料，但家屬與一群友人在中秋節（13日）當天到醫院替文夏慶祝，卻發現文夏昏睡不醒，家屬驚覺有異請醫院協助抽血檢查。

▲文香說中秋節替文夏慶祝，但見其昏睡便請醫院抽血，講到激動處一度落淚。（圖／記者屠惠剛攝）

醫院檢查之後發現，文夏身體內竟然有大麻以及一粒眠的毒品反應，且隨即向警方報案，警方追查之下，在10月9日通知陳姓男子到案說明，但男子表示，當時到醫院照料文夏，見其不斷昏睡，所以自己也就跟著睡著了。

家屬質疑為何叫看護叫不醒，陳姓看護表示，因為自己當天太累，所以才會睡太熟叫不醒，對於是否向文夏餵食毒品，陳姓看護則是全盤否認。

陳男向警方表示自己也並未吸毒，也驗尿以證清白。但警方發現陳男不斷進出病房；陳男對此也表示，因為自己有菸癮，所以才會離開到吸菸區。

文香也於10月9日下午召開記者會，主要說當天除了是中秋節之外，也是她與文夏結婚50周年，一群好朋友要到醫院幫文夏慶祝，所以才會發現文夏叫不醒，且看護還在一旁熟睡，但對於看護是否涉案，文香則三緘其口，僅表示「交給司法單位調查」。

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