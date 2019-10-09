再給普丁送大禮？　川普傳退出《開放天空條約》

▲《開放天空條約》可協助查核成員國之間履行軍控協議的情況，圖為捷克一名人員在美國軍機上執勤時的畫面。(圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國媒體周二(8日)引述消息人士爆料報導，華府即將宣布退出讓軍事透明化的的機制《開放天空條約》(Treaty on Open Skies)。由於此條約有助查核對俄羅斯等國家執行軍控協議的內容，民主黨批評總統川普的退出之舉，如同向俄方送上大禮，影響烏克蘭等歐洲國家對美國的信任。

《開放天空條約》於1992年簽署，2002年起執行，適用於美國、俄羅斯等34個歐洲及北美國家，成員國可在彼此領空進行非武裝的偵察。 此舉既可協助查核執行軍控協議的情況，也能藉此取得彼此軍事上的訊息，大大提高軍事透明度及讓雙方建立互信。

美國眾院外交事務委員會及軍事委員會、參院外交關係委員會及軍事委員會裡的民主黨議員，周二去函國務卿蓬佩奧及國防部長艾斯培(Mark Esper)，指《開放天空條約》是極重要的多邊軍事協議、維繫美國及歐洲安全的關鍵，一旦退出，將是繼之前退出跟俄羅斯簽署的《中程導彈條約》後，川普再送給普丁的另一份大禮，更嚴重打擊地區穩定及烏克蘭的安全。

民主黨議員強調，退出《開放天空條約》讓外界進一步懷疑美國對烏克蘭的安全承諾，卻驗證了俄方的主張：「對歐洲來說，美國是不可靠夥伴」。

白宮尚未對上述言論發表回應。國務院發言人歐塔加斯(Morgan Ortagus)表示，對民主黨的信函不予評論，重申美方會繼續全面履行該條約。五角大廈則表示，《開放天空條約》是一個讓成員國互相理解的機制，增加彼此之間的信心及安全。

美國過去曾指控俄羅斯，限制該條約對俄方在歐洲軍事重地加里寧格勒的非武裝空中偵察。去年俄羅斯在黑海的克赤海峽(Kerch Strait)進扣押烏克蘭軍艦後，美國曾派出一架專門執行《開放天空條約》的偵察機，在烏克蘭上空飛行，展示美方對該國的承諾。