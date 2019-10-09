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見正妹老闆好興奮！色廚師「強抱撈海鮮」　遭索賠他秒自首：拜託判輕點

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▲▼變態,色狼,摸,非禮,性騷擾,亂摸。（圖／CFP）

▲周男趁上班時間狂對老闆性騷擾，遭法官判刑1年。（示意圖／CFP）

記者陳韻如／綜合報導

周姓廚師連續3天利用下班和女老闆靜靜（化名）獨處的時間，趁機伸手撫摸她的胸部、私密處，甚至還強抱對方，讓靜靜氣得放話提告求償。事後周男自知理虧，跑到警局自首，而台北地院也依強制猥褻、性騷擾罪分別判刑他9個月、40天，均得易科罰金。案經上訴，高等法院則改判強制猥褻罪1年徒刑，不得易科罰金，而性騷擾部分也加重為拘役50天。

根據判決，周男已婚，在靜靜開設的餐廳擔任廚師，而他一見到靜靜的美麗容貌就被深深吸引。2017年5月17日晚間9點多，餐廳剛打烊，其他員工也陸續下班，剩下靜靜留在店內，周男見機不可失，竟衝到靜靜身後，將她的內衣強行解開，並伸手撫摸胸部。靜靜被周男突如其來的舉動嚇壞，立刻出聲制止，但沒想到周男竟不罷手，還將手伸到她內褲裡亂摸，甚至撫摸外陰部得逞。

經過1個晚上，周男食髓知味，隔天上班竟又趁著靜靜在收銀檯結帳時，假藉經過她身後，伸手摸她屁股。到了第3天，周男又故技重施，利用靜靜巡視廚房的時間，從身後強抱她，甚至撩開她裙子，伸手進入內褲撫摸下體。

連續3天遭到周男騷擾的靜靜最後忍無可忍，找來股東及3名友人助陣，並對周男求償，否則將會提告。周男事後驚覺苗頭不對，便自行到大安分局自首，懇求減刑。

法官審理時，認為周男自首符合刑法規定的「對於未發覺之罪自首而受裁判者，得減輕其刑」，因此依法將2個強制猥褻罪減刑輕判6個月，合併判處9個月徒刑，得易科罰金；性騷擾部分則是判拘役40天，得易科罰金4萬元。

案經上訴，高等法院認為，即使周男符合自首規定，但他為了滿足私慾，竟趁機猥褻靜靜，且還在對方揚言提告後才出面自首，不應給予減刑，因此將強制猥褻罪加重改判1年徒刑，不得易科罰金，而性騷擾部分也加重改判拘役50天，得易科罰金5萬元定讞。

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