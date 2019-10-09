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黃士修送37萬份重啟核四連署書　怒嗆中選會違法舞弊前科累累

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▲▼ 重啟核四領銜人黃士修中選會送件。（圖／記者崔至雲攝）

▲重啟核四領銜人黃士修怒批中選會舞弊前科累累。（圖／記者崔至雲攝）

記者許展溢／台北報導

重啟核四公投領銜人黃士修今（9日）到中選會送出超過37萬份以上連署書，並怒批去年以核養綠公投被府院黨內寫好的劇本，公布不合格率11％，中選會違法舞弊前科累累，令人很難不懷疑，這次是否又會故技重施，因此今天放入不只1張自己黃士修的連署書。

黃士修提到去年以核養綠公投在9月6日送件時，中選會當場點收，在31萬4484份連署書中，找出不符合規定1459張「未依規定逐欄填寫／未簽名或蓋章」連署書。

請繼續往下閱讀...

黃士修說，當時絕食間，多次開直播預告，由於收到消息，府院黨內定劇本是1個月後，公布以核養綠公投連署書不合格率11%，要逼走補件程序與大選脫鉤。接著10月12日，中選會公布的不合格率，更一字不改就是內定劇本的11%，且有9492張連署書被判定為「未簽名或蓋章」，連「概略點收」都可以檢查到「逐欄填寫」這麼細微，當天不可能沒發現9492張「未簽名或蓋章」連署書。

▲▼ 重啟核四領銜人黃士修中選會送件。（圖／記者崔至雲攝）

▲黃士修表示，今天送出超過37萬份連署書。（圖／記者崔至雲攝）

黃士修直指，根據中選會當時發的清冊，披露前行政院長張善政的連署書是因為公投法第十三條第二項第一款而不合格。公投法第十三條第二項第一款，明文對應到公投法第八條第一項，繼續居住6個月以上資格，但張善政設籍花蓮長達10年，不可能不符合連署資格。

黃士修表示，中選會當初說張善政是因戶籍未滿6個月，半年後又改口說是重複連署，有好幾個月的時間，到光華商場花500百元買1個描圖板，刻張善政1個人的第2張連署書，輕而易舉，這些顯然有重大弊端的瑕疵，中選會至今不敢給任何交代。

▲▼ 重啟核四領銜人黃士修中選會送件。（圖／記者崔至雲攝）

▲黃士修不滿說，要等著看中選會是否將他們的連署書，1張不剩全部作廢，剝奪人民連署資格。（圖／記者崔至雲攝）

黃士修怒批，中選會違法舞弊前科累累，今年又換上民進黨資深黨員李進勇擔任主委，實難令人不懷疑，中選會又要故技重施，變本加厲大規模「製造」不合格連署。因此本次送件的37萬份連署書中，自己放入不只一張黃士修的連署書，且不透露實際上有幾張，並說絕對超過2張。

黃士修強調，如果中選會要認定「重複連署」而全部作廢，連第1張都不算數，那重啟核四公投必然成為沒有領銜人的幽靈公投案，請直接駁回本案，最後強調要等著看，中選會是否將他們簽的連署書，1張不剩全部作廢，剝奪人民的連署資格。

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