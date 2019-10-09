徐永明指「沒挺民進黨決議」　林穎孟：出席阮昭雄活動有事先報備

▲台北市議員林穎孟。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊亞璇／台北報導

民進黨台北市第8選區立委參選人阮昭雄8日晚間舉行國政發表座談會，除了民進黨主席卓榮，無黨籍立委林昶佐、市議員李慶元和時代力量市議員林穎孟、社民黨市議員苗博雅都到場相挺。不過時代力量主席徐永明9日表示，時代力量現階段並無相挺民進黨人選的決議。對此，林穎孟表示，本次出席的原因脈絡，都有事前向黨主席、秘書長、副秘書長報備。

林穎孟表示，本次出席的原因脈絡，都有事前向黨主席、秘書長、副秘書長報備，當時黨中央並未以「決策會未作出針對非時代力量自提選區不能支持民進黨候選人」為由禁止她出席活動；徐永明有建議她要提及「在居住正義、勞權上應該要能夠跨黨派合作」的內容，她也於現場表達。

林穎孟認為，雖然她和阮昭雄屬不同黨派，但是在議會是好同事、好戰友，長期在進步議題上友善互動幫忙，這次他願意出戰文山區對抗反年改、反同婚、反轉型正義、極度保守且在地方上毫無作為的賴士葆，令人佩服，「由於本區時代力量沒有提名候選人，我當然會到現場給予阮昭雄鼓勵。」

林穎孟指出，這次阮昭雄不只邀請她，也邀請了親民黨社民黨等所有非國民黨議員到場支持，「本次出席，並沒有違反黨內任何紀律規章，希望黨中央在時代力量未提名候選人區域，要多給地方議員與其他本土政黨友善的空間，才有助於議會進步提案的推動」。

林穎孟最後說，「但如果之後黨中央決策會決議，時代力量所有黨公職在本次選舉非自提區域，不准和其他本土政黨有政治選舉的友善互動，也請明定列出指定政黨名稱，我身為時代力量黨公職，一定會遵守」。