NBA撐香港／移動長城加盟！火箭隊價值翻漲100%　前老闆：感謝姚明

▲移動長城姚明 。（圖／CFP）

記者曾俊豪／綜合報導

NBA休士頓火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）在推特「撐香港」的言論，引起中國大陸官方和民間的反撲。事實上，在「移動長城」姚明2002年加盟之前，火箭隊並非一級球隊，但在以狀元籤選擇姚明之後，不但實力有所提升，球隊市值甚至上漲25倍。

《南方都市報》報導，休斯敦火箭隊成立於1967年，並在1967-1968賽季加盟NBA。相較於其他NBA強隊，火箭隊在中國大陸因為「姚明」而成為不少球迷最喜愛的隊伍。

報導指出，火箭隊在千禧年時表現不佳，2001-2002年的賽季中，他們甚至交出28勝54負的成績。不過，伴隨戰績低谷而來的是「狀元籤」的機會，2002年NBA選秀大會，他們利用狀元簽選擇了姚明。而姚明從2002年到2011年退役時，都效力於火箭隊。

▲北京NBA旗艦店，姚明在火箭隊的11號球衣仍然熱銷。（圖／記者任以芳攝）

「移動長城」除了帶動火箭隊戰績提升，球隊的價值也在中國大陸的球迷加持下，跟著水漲船高。美國《大西洋月刊》曾報導，姚明在為火箭效力期間，火箭的球隊價值漲幅超過100％，高於NBA其他球隊平均63.32％的增長。

也因此，姚明的加盟以及中國大陸的市場，會讓火箭隊火箭隊前任老闆亞歷山大（Leslie Alexander）忍不住表示，「姚明來了之後，給我帶來12億的財富。因為開發中國市場是我最大的商機。」

報導提到，亞歷山大（Leslie Alexander）在1993年以8500萬美元買下火箭隊，2005年時，他還是NBA最窮的老闆。不過，2006年，他的個人資產猛增至12億美金；一直到2017年，他才以22億美元賣給現在的火箭隊老闆費爾蒂塔（Tilman Fertitta）。

至於這塊市場對NBA的影響，據NBA官方統計，從姚明加入NBA到退役，聯盟一共增加3.7億名觀眾。為此，他們在2008年成立NBA中國，負責管理與NBA相關的賽事，其總價值已超過40億美元。

▲NBA火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）。（圖／美聯社／達志影像）