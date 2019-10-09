列不分區第一　李昭平：吳敦義當勞工領袖的面說「從沒考慮過！」

▲國民黨主席吳敦義主持中常會。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對有國民黨黨內人士建議將國民黨主席吳敦義排入不分區，有人認為他排第一比較適合，但有人認為應該把他排在安全名單的邊緣，較能衝票。國民黨中常委李昭平9日對此指出，早上開勞工後援會的時候，吳敦義當到全國所有的勞工領袖面前說，他從來沒有考慮這件事情。

李昭平說，確實有聽到將吳敦義放在後段班的聲音，大家希望他留下來往前衝，這是有意義的事情，放在第一完全沒有意義，他自己也說了，他絕對沒考慮、從來沒有考慮放在不分區第一，事實上也不需要考量，放在第一名就毫無意義了。

但中常委姚江臨認為，吳敦義列在不分區名單裡對選舉更好，放在第一名有好處，表示他有企圖心要打這一仗。對於黨內有人提議將他排在第15名，危險邊緣更有號召力，他回應，放最後面不對吧！帶兵打仗的一定要在前面。

另外，國民黨9日於中央黨部常會廳舉行立法院黨團第九屆第八會期黨團幹部布達授證典禮，由吳敦義頒發黨團書記長、副書記長以及各委員會委員長證書。吳敦義表示，他祝福且全力支持韓國瑜當選總統作為本黨的重要領導策略，同時，也盼望明年1月11日所有立法院提名同志都能高票當選，為立法院展開新氣象

▲國民黨主席吳敦義頒授證書給立委曾銘宗。（圖／記者林敬旻攝）

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