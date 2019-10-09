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猛颱哈吉貝「換眼完成」！強度再衝二次巔峰　專家警告：關東恐在危險半圓

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▲▼哈吉貝颱風。（圖／翻攝自天氣風險）

▲哈吉貝颱風換眼完成，將迎來強度二次巔峰。（圖／翻攝自天氣風險）

記者賴文萱／台北報導

哈吉貝颱風持續朝日本方向逼近，天氣風險指出，昨晚（8日)開始，哈吉貝進行「眼牆置換」，由細小的「針眼」變身成現在的「大眼」型態，目前換眼完成，哈吉貝今晚至明晨將迎來強度二次巔峰。另外，哈吉貝在周六、日將直撲日本本州，關東地區很可能在颱風「危險半圓」，連假期間赴日旅客務必留意交通狀況及自身安全。

天氣風險指出，從可見光雲圖上來看，哈吉貝颱風儼然就是教科書等級的強烈颱風，颱風眼、眼牆、核心密雲區（CDO）、發達的螺旋雲系都清晰可見，是一顆很標準、強度達顛峰的強烈颱風。

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▲▼哈吉貝颱風。（圖／日本氣象廳）

▲哈吉貝周末衝擊日本，天氣風險指出，關東地區很可能在颱風「危險半圓」。（圖／日本氣象廳）

目前哈吉貝原本的內眼牆逐漸被外眼牆取代，成為颱風新的眼牆，對於強烈颱風來說，細小的颱風眼很不容易維持，因此「眼牆置換」是很常發生的，在置換的過程中強度會減弱一些，置換完成後就會迎來下一次的強度巔峰。

預報資料顯示，哈吉貝在今晚至明晨還會增強一些，並在周六、日直接侵襲日本本州。天氣風險提醒，關東部分地區很有可能位於颱風的「危險半圓」，預估將會帶來可觀的風雨、風暴潮，連假赴日旅遊務必要留意交通狀況和自身安全。

天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」表示，哈吉貝颱風經過昨天一整天的眼牆置換，颱風眼明顯擴大，且環流相當廣闊，接下來的12小時左右 都會是本颱風最強的階段。此外，台灣颱風論壇也po出一張圖說明，強颱年年有，但可以長到和期刊論文裡畫的示意圖很像，「「金價謀甘丹」，根本活體颱風教科書。

▲▼哈吉貝颱風。（圖／翻攝自向日葵8號衛星）

▲哈吉貝颱風眼明顯擴大，且環流相當廣闊，未來12小時左右都會是最強的階段。（圖／翻攝自向日葵8號衛星）

氣象預報員陳建安則表示，哈吉貝颱風目前近中心最大風速每秒53公尺，暴風半徑達300公里，未來還有增強可能。哈吉貝周五將接近日本、周六日影響日本，其中周六的影響會最大，並可能從關東地區登陸，由於颱風非常強，基本上日本全境都會受到影響，氣象局提醒赴日民眾要多留意颱風動態。

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