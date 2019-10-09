台中哥叫菁英Uber！來了330萬「特斯拉Model X」　他嗨翻猛拍...女曬187元帳單

▲台中哥叫菁英Uber，居然來了豪車特斯拉。（圖／翻攝爆廢公社）

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記者黃君瀚／綜合報導

台中一名男網友日前透過Uber程式叫車，選擇的只是普通方案「尊榮優步」，結果來了一台市價超過330萬元的特斯拉Model X，他感受著時速從0到100公里加速只需3.1秒，同時看著鷹翼門上掀開起，車內電子螢幕科技感十足，幸運程度破表！

台中吕姓網友6日深夜在「爆廢公社」貼文，興奮表示透過Uber叫車，結果居然來了一輛特斯拉（Tesla），這是人生第一次有幸入座，還是車系中頂級、要價破330萬元的款式Model X，他忍不住拿起手機捕捉歷史性的一刻，包括看著「鷹翼門」開啟。

▲特斯拉Model X從車外到車內散發著尊爵氣息。（圖／翻攝爆廢公社）

「這輩子第一次坐特斯拉居然是叫Uber......太讓人驚喜了！」他說，在app上選擇的只是一般車型的菁英優步，並不是高檔的尊榮優步，沒想到幸運之神降臨，入內後看著全車的高科技吃驚，「儀表板全部都是電子螢幕，中間是地圖導航跟後視鏡頭！」

照片貼上網，眾人多是羨慕不已，「我叫的怎麼都 Toyota」、「看這背影，應該是事業有成的大叔哦」、「人品真好，我都坐到神A居多」、「有錢人的生活總是樸實無樺且枯燥」、「應該是開來交朋友的，體驗平凡人的生活。」

▲有女網友留言，她乘坐菁英Uber只花了187元，車款也是特斯拉Model X！（圖／翻攝爆廢公社）

有內行網友分析，Uber有時會讓乘客以一般菁英價坐尊榮車，因為尊榮級車輛可接菁英的乘客，甚至有些開著高檔名車的司機不愛服務尊榮客，「（名車司機說）尊榮的客戶難服務，還常常給負評。他又不缺錢，所以取消尊榮服務。像我們這樣菁英的客戶上車就會一直讚嘆、讚美、誇獎個不停，恨不得打500星。」

不少網友也是選擇菁英優步，結果來了大驚喜，「人生第一次做奧迪、BMW都是Uber」、「我第一次坐保時捷也是Uber」、「坐過大7+1，一度懷疑叫到尊榮」、「Uber真的很常有驚喜，我搭過林肯」、「我昨天上午也是叫一般專案，結果來台Benz E-class」、「我叫菁英車，坐過賓士C300、BMW 735、奧迪A6、保時捷Macan。」