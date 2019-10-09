14年前曾弒母！龍潭男路邊摸走「麵線＆雞翅」　被逮辯：我在家睡覺

▲領有身障手冊的男子，今年7月間在龍潭區見機車上有大腸麵線與雞翅等食品順手偷走，案發後被依竊盜罪嫌送辦。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龍潭區一名男子今年7月間經過中興路時，見路旁機車把手上掛有大腸麵線與雞翅等食物，男子見無人看管竟順手牽羊帶回家中食用。機車主人簡姓婦人察覺剛買的食物竟不翼而飛報警處理，警方調閱監視器查出是男子所為；但男子否認偷竊還提出自己有重度身障證明。但檢方以其在行竊前曾環顧四周，確認無人才下手，難認心神有全然喪失，偵結依竊盜罪嫌提起公訴。

檢警調查，45歲的男子在今年7月19日晚間9時40分，經過龍潭區中興路時，看見簡姓婦人放在機車龍頭掛鉤上的食物提袋，內有大碗與小碗大腸麵線各一、雞翅8支等，總價160元，男子見無人看管將整袋食物偷了就走。10分鐘後車主簡婦返回驚見剛買的大腸麵線竟然不見了，立即報警處理。

警方調閱路口監視器查出是男子所為，但男子偵訊時矢口否認有偷竊行為，並出示自己重度身障手冊，辯稱案發時吃了藥在家中睡覺，但警方監視畫面清楚看見男子下手前還環顧四周，確認沒人看管時才下手行竊。

檢警查出，男子曾於2005年間因病下手殺害母親，桃園地院因認為當時他心神喪失判決無罪、3年前男子還犯下縱火案被判處1年10個月有期徒刑，發監執行完畢後曾送至桃療監護4年，這次又犯下竊盜案，顯示欠缺自我病識感、具有一定程度之潛在危險，檢方偵結依竊盜罪嫌將男子提起公訴。

►「即日起，我退出老化黨。」

【更多新聞】

►入監蹲苦牢突被通知當了爸 綠光男驚覺老婆偷吃產子怒提告

►桃機二航廈擴建工程收賄弊案 工程師認罪繳贓款百萬獲交保

►公路擂台龜山場！擦撞引2騎士拿安全帽互K 灰衣男倒地再起身奮戰