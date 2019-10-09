僑胞返台慶雙十！81歲韓國華僑成「第5000位」報到幸運兒獲頒證書

▲吳新興（左）頒發證書與禮品予史守蓮（右）。（圖／僑委會提供）

記者蔣婕妤／台北報導

2019國慶即將在10日登場，國慶大會也將在當日一早9時於總統府前盛大展開。每年國慶都會吸引大批僑胞返國歡慶，僑務委員會5至9日辦理僑胞報到，9日上午迎來第5000位返國僑胞，僑委會委員長吳新興特頒證書與禮品，歡迎第5000位僑胞返台報到，共同慶祝中華民國108歲生日。



僑委會新聞稿指出，僑委會的僑胞報到現場9日再度迎來報到高峰，返國報到僑胞在上午突破5000人。不少僑胞完成報到後，隨即搭乘接駁車前往桃園高鐵站前廣場，準備先參加國慶晚會。

僑委會表示，第5000名報到者為今年81歲，來自韓國首爾的史守蓮，她表示自己很常返臺探望家人，這次是為了與好友一同旅遊而回來，她起了個大早前來報到，意外成為第5000位幸運兒，相當驚喜。

根據僑委會統計，截至9日下午1時，已有超過5700名、來自64個國家的僑胞辦理報到，其中以旅美僑胞最多，有約1500人，另有遠道從奈及利亞、俄羅斯、納米比亞、哥倫比亞等國僑胞返國參加慶典。

2019國慶即將在10日登場，國慶大會也將在當日一早9時於總統府前盛大展開。每年國慶都會吸引大批僑胞返國歡慶，僑務委員會5至9日辦理僑胞報到，9日上午迎來第5000位返國僑胞，僑委會委員長吳新興特頒證書與禮品，歡迎第5000位僑胞返台報到，共同慶祝中華民國108歲生日。

▼史守蓮（左）幸運成為第5000名報到僑胞。（圖／僑委會提供）