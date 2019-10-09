評／民族意識對決西方價值　Houston, you have a problem！

▲NBA成為中美角力新戰場。（圖／路透）

記者曾俊豪／特稿

香港反送中示威延燒數月，《禁蒙面法》出爐後，香港更陷入空前的動盪，除了員警用槍次數提升、示威群眾的行動也越來越激烈。這樣的時間點，一個大家最想不到的人出來「淌混水」，他是NBA休士頓火箭隊總管莫雷，一則撐香港的發文，讓NBA成為中美角力的新戰場。

作為美國四大職業運動賽事之一，NBA全球化的腳步一直讓另外三項職業運動望其項背。幕後的功臣，除了以籃球之神Michael Jordan為代表的球員之外，前總裁大衛·史騰（David Stern）也功不可沒。他成功將NBA帶進中國大陸市場，藉由「移動長城」姚明的加持，讓NBA的觀看人數成長超過3億。

▲前NBA球員姚明 。（圖／CFP）

史騰曾在公開場合談起這段經過，自己1989年第一次到北京，要跟央視洽談NBA轉播，他在寒風中苦等，最終得以跟央視高層見面。史騰當時細心的介紹NBA，甚至提出轉播可以不收費等；最後，NBA除了每週免費寄一盒賽事精華到北京，還邀請央視轉播小組直播明星賽跟總決賽。

後面的故事，大家都很清楚。2002年，姚明從上海大鯊魚投身NBA選秀，成為第一位沒有打過NCAA直接空降NBA的外籍狀元。姚明也用自己的表現，獲得球迷肯定，並且讓休士頓火箭隊人氣暴漲，躍升為「中國火箭隊」——即使姚明退休後，球迷對火箭的情感依舊存在。

後來，當球迷發現這次捲入反送中風暴的人，竟然是「中國火箭隊」的總管莫雷時，他們無不感到震驚。火箭官方當然知道事情的嚴重性，立刻出面切割，只不過，為時已晚，「民族意識」已經扛起抗爭大旗，贊助商、藝人紛紛跳出來「反火箭」。

▲姚明與火箭隊總管莫雷合照。（圖／翻攝莫雷臉書）

事已至此，NBA官方的態度就很重要，因為它有可能讓事情獲得轉圜，讓中國球迷失望的是，出來「主持公道」的NBA總裁席佛（Adam Silver）在聲明中強調，「聯盟不會控管能說或不能說什麼，堅信多元價值觀與自由平等。」這段充滿「西方價值」的談話，可想而知，並沒有讓事情獲得緩頰，反而越加激化。

「民族意識」是北京當局最常打的一張牌，從過去反日、限韓、抗美以及這次的反送中，「民族意識」都扮演關鍵角色。它從網路輿論的空戰，延伸到以贊助商、廠商為主體的陸地戰，營造愛國氛圍，凝聚民族向心力。

▲▼央視暫停轉播NBA中國賽。（圖／翻攝自微博／央視體育）

美國的武器則是「西方價值」，從「政治制度」下手，任何事情只要戴上「西方價值」的透視鏡，彷彿都能看破北京的弱點，還能一拳一拳擊中要害。尤其這件事情發生的時間點，一有香港問題，二有中美貿易戰，加上台海局勢等，新仇加舊恨全部一起算。

這也是為什麼，一個職業球隊總管的一則推文，會演變成如此大的風暴，背後代表的是體制的對撞、中美角力的戰線延長。「史騰為了打開中國市場，花了30年，但席佛關上它，只花了30秒。」這段近日流傳在大陸網站的註解，似乎已預見到事件未來的走向。

▲NBA火箭隊總管莫雷因爲「撐香港」捲入風暴。（圖／記者黃彥傑攝）

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