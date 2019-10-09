假FBI幹員「註銷綠卡」專騙美籍華人　台詐團越南爽住豪華別墅24人落網

記者張君豪／台北報導

台灣警方破獲罕見專騙美籍華人的台籍詐騙集團！該集團完整移植台灣假檢警老哽，只是把檢警換成美國聯邦調查局（FBI），成員偽裝FBI幹員打電話給美籍華人，謊稱對方涉入跨國販運孩童案件須監管帳戶，要被害人匯款到指定帳戶，否則將提報美國政府註銷綠卡；台國際刑警日前與越南警方在胡志明市逮捕24名爽住豪華別墅的詐騙機房成員，10月2日起全數引渡回台受審順利收押。

▲刑事局國際刑警科日前從越南引渡回24名在當地經營詐騙機房犯嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局國際刑警科日前從越南引渡回24名在當地經營詐騙機房犯嫌，圖為成員居住別墅外觀。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局國際刑警科日前接獲情資，發現以彭姓主嫌（32歲）為首的台籍詐騙集團在越南經營詐騙機房，台警透過國際刑警平台與越南警方交換情資，案件經台越警方數月追查，9月16日在越南胡志明市郊某別墅搜索並在屋內逮捕24名台灣籍男女詐騙嫌犯。

▲刑事局國際刑警科查扣平板電腦、教戰守則、手機等贓證物。（圖／記者張君豪攝）

警方並搜出筆記型電腦4臺、平板電腦15臺、手機31支、詐欺教戰手冊、印表機1組、對講機12支、WIFI機2個以及詐騙劇本、筆記本等證物，案件經台越警方交涉管轄權後，台灣警方順利在10月2、3日順利將這24名男女犯嫌引渡回台受審。

▲刑事局國際刑警科第二隊長蘇立琮說明案情。（圖／記者張君豪攝）

案件經警方依詐欺罪嫌移送新竹地檢署，檢察官賴佳琪連夜偵訊，認定該詐欺機房成員涉及多起跨國詐騙案件，且獲利金額超過近百萬元美金，認定犯行惡性重大、全數獲法院裁准羈押禁見。

刑事局表示，這個詐騙機房成員，主要以詐騙美國籍華人為主，他們編造大陸公安與美國聯邦調查局聯手偵辦跨國販運人口案件，虛編故事誆騙受話者他們帳戶遭受中、美執法人員監控，藉此要求被害人把帳戶內款項匯入指定監管帳戶，否則FBI將會報請美聯邦政府註銷綠卡，這個詐騙集團以此手法騙取金額高達近百萬美元，約折合3千萬元新台幣。

警方指出，由於近年來台灣宣導假檢警詐騙成熟，詐騙集團近年改騙對岸民眾、甚至擴及美國地區華人，並利用海外華人尚在適應新環境階段，以涉及案件將遭「註銷綠卡」威脅方式讓被害人心生畏懼，加上國外警方尚未熟悉此類跨境詐騙模式，求助諮詢不易，進而遭受詐騙。



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