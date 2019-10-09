可惡山老鼠狠砍百年神木　7盜木者遭判「坐牢＋併科罰金上億元」

▲鄭姓男子為首的山老鼠集團盜採珍貴林木後遭罰1億079萬 。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／台中報導

一名鄭姓男子看準老神木龐大的市場商機，拉攏台、越兩籍人士組成盜伐集團，在2017年5月至2018年9月多次進入台中梨山一帶盜採台灣扁柏等珍貴林木。警方逮捕後將鄭男等7人依森林法判處1年4個月至4年10個月，併科罰金竟高達1億079萬元。

台中東勢林管處2017年在進行山林清查時，發現多棵樹齡600年以上的神木遭砍伐。台中市警6月中在進行山區車輛攔檢時，意外在一台車上查獲台灣一級管制木「台灣扁柏」171公斤，當場逮捕運送的范姓越籍移工。台中地檢針對此事擴大偵辦，發現這是一個由鄭男為首的盜採集團，成員包括3名非法越籍移工及4名台籍人士，他們專跑台中、新竹等高山進行非法珍貴林木盜伐。

鄭男2017年5月起開始主導越籍移工在深夜上山探查珍貴林木，並指示如有看到的話就先砍下來藏置路旁，隨後再等人接應載到山下，每次銷售完後，他會分別發給成員1萬5千元的酬勞，而為方便作業，鄭男甚至還提供當地民宿供成員居住，同時給予毒品讓他們提振精神。

據判決，鄭男的山老鼠集團在2017年5月至2018年9月間一共盜採了50多塊台灣扁柏、珍貴林木、樹瘤等，犯案5次中前4次皆銷贓成功，最後一次在搬運下山途中被巡山員逮個正著，但當時僅一名范姓越籍移工被抓，其他人都及時落跑。

檢警事後積極循線找人，最終成功將7人逮捕歸案，全案依違反森林法判1年4個月至4年10個月有期徒刑，併科罰金鄭男2000萬，黃男1437萬、曾男332萬、李男210萬及3名越籍移工6100萬，總額高達1億079萬元。

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