智慧販賣機進入校園惹議　北市教育局：勿將教育議題政治化

▲針對智慧販賣機風波，教育局召開記者會回應外界疑慮。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市近來推行智慧販賣機進入校園，沒想到卻引發民進黨群起圍攻。對此，北市教育局9日特別召開記者會釋疑，強調不會強制全面推動，校方可以多做內部溝通、參考已設置機器的學校狀況，再決定是否裝設。對於外界質疑圖利廠商，教育局澄清，過程都是經公開招標評選，並依「台北市市有公用房地提供使用辦法」收取使用費，絕無圖利特定廠商。

對於為何要設置智慧販賣機？教育局長曾燦金表示，這是中央與地方共同推動無現金交易智慧支付的政策，也是回應2018年8月、有校長提案設置智慧支付商店的可行性，截至今日已經完成第1階段、91校建置。他強調，9日、18日及21日將辦理家長說明會，接著在政策評估及學校專業對話後，再推動第2階段設置作業。

曾燦金說，地點較偏遠地區的學校，廠商設點絕對是賠錢的。此外，智慧支付商店跟過去傳統商店不一樣，如校園在下課後有開放民眾入內運動，都是潛在的消費者，以往合作社下課就沒了，國、高中生晚自習，也能方便購買零食、晚餐等。

教育局表示，智慧販賣機都是經學校及廠商評估後，雙方合意後設置，以不影響學校教學活動為原則進行。廠商依「台北市市有公用房地提供使用辦法」收費基準繳納，每台設備每月1000元，另外廠商還需負擔設備使用電費、設備維護、銷售通路等。

至於販售的商品內容，教育局表示，將由董氏基金會及學校家長會、教師會進行雙層把關，針對外界質疑販售含糖飲料等，初期將請學校調整販售品項，飲品以鮮奶為原則，不得販售瓶裝水並應遵守「台北市政府禁用一次性及美耐皿餐具執行要點」規範。

而資訊安全的部分，因機台的系統只能讀取卡號，廠商無法存取個資，無個資外洩疑慮；學生消費數據運用，除學校向廠商索取之外，廠商不得私自運用。另家長如欲瞭解學生消費行為資料，需由家長向學校提出申請後提供。

教育局呼籲，應回歸專業討論，勿將教育議題政治化，校園設置智慧支付商店（自動販賣機），是透過科技與e化技術將無紙化無現金交易模式導入校園生活，藉由教育途徑提升對金錢的使用與生活消費、需求的觀念與態度建構，希望本政策的推動，輔以融入生活教育課程，教導學生正確之交易與理財觀念。