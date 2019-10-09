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來台喪命！家屬「邊直播邊認屍」眾人看傻　火化當天...接體員鼻酸：很慚愧

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▲喪禮（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲許多家屬無法來台，只能透過手機，陪死者走最後一程。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／劉維榛報導

本（10）月初，南方澳大橋斷裂奪走6條外籍漁工性命。讓一名看盡生死的部落客想起，某年一位外籍移工死亡，一位家屬飛到台灣處理後事，豈料，對方哭哭啼啼認屍，同時還開直播，讓部落客咋舌不已。直到火化當日，部落客才發現震撼一幕，秒懂對方開直播的原因，頓時自責喊話「我很慚愧！」

PTT媽佛版紅人「大師兄」在臉書分享工作經歷，某次一場意外事件，造成一名外籍移工喪命，家屬搭飛機來台處理後事，怎料，對方才抵達殯儀館就心急掏出手機，另一隻手則指向死者。大師兄站一旁看傻眼，同時心想「都什麼時候了，你還要拍照？」礙於該地沒禁止拍照，他只好點點頭，並輕聲提醒「不要拍到別人的家屬就好。」

請繼續往下閱讀...

殊不知，家屬一打開手機是要開直播，大師兄二度看傻眼，驚呼「移工果然做什麼都開直播呀。」而那幾天，家屬沒錢去住旅社，乾脆睡在殯儀館外，買了一個睡袋直接打地鋪、衣服簡單洗一洗就曬在路邊，「活像個流浪漢，直到他家屬喪事辦好。」

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▲▼手機▲（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲家屬認屍竟邊開直播，讓眾人驚呆！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

直到死者出殯那日，大師兄好奇湊上前去看家屬開直播，這一幕讓他鼻酸了，「只見手機那頭是一群在哭的老人家」，而葬儀社的工作人員不捨解釋，「這種的家屬不一定每個都可以過來，有些是太老了走不動，有些是根本沒錢買機票，這樣的直播就是參加喪禮，這個家屬來沒帶多少旅費，只能用這種方式等到出殯，說不定連來回的機票錢都是用借的，也沒錢住宿，你們就多多包容一下吧。」

悲催的真相一出，大師兄當下非常自責，更泛淚直言「聽完的我，其實很慚愧，回不了家和無法來告別的人，在那小小的手機螢幕裡，藉著直播，對著遙遠的異鄉訴說了最後一次的再見！」

本文內文經BigBrother大師兄授權，請勿隨意轉貼，以免侵權

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ET快訊
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