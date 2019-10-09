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衝北美仙境趁現在！加航線上旅展開搶　最便宜「洛杉磯來回9999元起」

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▲▼加拿大海洋四省紐芬蘭。（圖／加航提供）

▲加拿大海洋四省紐芬蘭。（圖／加航提供）

記者賴文萱／台北報導

加拿大航空即日起於官網推出線上旅展優惠，10月31日前購買經濟艙、豪華經濟艙及尊享商務艙來回機票，飛往加拿大及美國各大城市，無須輸入特別促銷代碼，就可享限時優惠。機票最便宜，台北經溫哥華飛往美國洛杉磯來回未稅9,999元起，台北直飛溫哥華12,499元起。

▲▼加拿大旅遊。（圖／加航提供）

請繼續往下閱讀...

▲加航線上旅展開跑，推出機票優惠促銷。（圖／加航提供）

加拿大航空線上旅展優惠（經濟艙促銷價位）
台北–溫哥華：12,499元起
台北–卡加利：18,500元起
台北–多倫多：19,000元起
台北–蒙特婁：20,000元起
台北–洛杉磯：9,999元起
台北–舊金山：11,000元起
台北–西雅圖：11,000元起
台北–波特蘭：13,800元起
台北–紐約：18,000元起

▲▼黃刀鎮極光為加拿大航空的熱門旅遊景點。（圖／加航提供）

▲黃刀鎮極光為加拿大航空的熱門旅遊景點。（圖／加航提供）

加航表示，這次促銷推出台北直飛溫哥華來回12,499起（未稅，參考稅金4,013元）、台北經溫哥華飛往美國洛杉磯9,999元起（未稅，參考稅金為4,912元）。適用出發日：2019年10月23日至2020年9月30日止。

搭乘加拿大航空，無論轉進加拿大內陸或經由溫哥華、多倫多、卡加利、蒙特婁、艾德蒙頓、哈里法克斯、渥太華與溫尼伯等八個主要機場轉機飛往美國，皆可境外預先清關，北美之旅省時便利。

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