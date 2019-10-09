維護室內空氣品質　台南市環保局輔導裝設室內空品監測設施

▲台南市環保局加強輔導場所自主裝設室內空氣品質自動監測設施，目前已有12處公告場所自主設置自動監測設施，可即時針對室內空品不良情況做改善。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市環保局為維護民眾生活環境，除定期稽查檢測轄內列管場所之室內空氣品質外，亦加強輔導場所自主裝設室內空氣品質自動監測設施，目前已有12處公告場所自主設置自動監測設施，場所可即時針對室內空品不良情況做改善，為民眾生活的公共空間進行把關。

市長黃偉哲表示，除了應重視戶外空氣品質之外，民眾長時間生活的室內空氣品質也要關心。環保局自室內空氣品質管理法，推動開始即積極調查檢測台南市公告場所室內空氣品質，發現場所共同缺失就是長時間緊閉門窗使用冷氣，加上室內活動民眾較多，空氣流動不易，導致二氧化碳及其他污染物容易累積，建議場所可以自行加裝自動監測設施，即時監控場所室內空品，並視情況改善，以提升室內空氣品質。

環保局長林淵淙說，雖然環保署目前尚未公告應裝設自動監測設施之對象，但是環保局積極輔導公告場所提早裝設自動監測設施，轄區內公告場所已有12處自主設置自動監測設施，包含國立成功大學、台南市南瀛科學教育館、台南市美術館及台南市永華國民運動中心等場所，除有效協助室內空品專責人員即時控管外，更可以讓民眾直接瞭解場所空品現況，部分場所亦設有空調連動裝置，可視狀況自動調整外氣引入量，適時地將新鮮空氣引入，並排出室內污染物。

環保局將持續輔導台南市公告場所設置自動監測設施，加強場所自主管理機制，並持續稽查檢測，為民眾的生活環境把關。

►越想越不對勁！OL 賺翻啦