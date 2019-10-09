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直擊NBA上海賽／陸球迷聚飯店大門　狂搖「五星旗」喊：國家優先

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▲NBA上海賽,球迷,湖人隊,詹姆士,湖迷,詹粉。（圖／記者陳政錄）

▲NBA上海賽舉辦，湖人隊詹粉帶著球衣、相框和五星旗齊聚球星下榻酒店門口。（圖／記者陳政錄攝，下同）

記者陳政錄／上海報導

美國職籃NBA湖人隊、籃網隊季前熱身賽預計10、12日分別於中國上海站、深圳站舉行，但在火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）推特發文事件延燒後，激起大陸球迷的愛國心，《ETtoday新聞雲》記者今日下午抵達兩隊記者會現場和下榻酒店，不少球迷整日在樓下留守追星，但也不忘帶著「五星旗」於現場揮舞，並於受訪時表示「國家問題當前，球賽只是次要的。」

▲NBA上海賽,球迷,湖人隊,詹姆士,湖迷,詹粉。（圖／記者陳政錄）

NBA季前熱身賽自2004年起首度在大陸舉辦，今年將由擁有球星詹姆斯（Lebron James）的湖人以及球星厄文（Kyrie Irving）的籃網隊於上海、深圳舉行兩場比賽，但目前原定昨（9日）和今日舉行的NBA Cares活動和對媒體開放的賽前訓練環節，均宣告取消，改稍晚4點30分，於浦東下榻酒店舉辦兩隊記者會。

除此之外，今晚的微博球迷之夜也在稍早，由上海市政府體育局宣告停止舉辦，明晚的正式比賽目前按NBA中國官方回應，預計仍將如期舉行。

▲NBA上海賽,球迷,湖人隊,詹姆士,湖迷,詹粉。（圖／記者陳政錄）

▲NBA上海賽明晚將在梅賽德斯奔馳文化中心舉行。

值得注意的是，面對莫雷近日在社交網站表示支持香港反修例示威，引起多間大陸官媒及體育品牌先後宣布暫停與火箭隊的合作交流、暫停播報NBA中國賽事；同時，NBA總裁肖華（Adam Silver）指出，不會限制NBA雇員的言論自由後，持續引發大陸球迷不滿。

《ETtoday新聞雲》記者今日下午抵達兩隊記者會和球員下榻酒店，首先見到酒店門口高掛碩大的五星旗，並有不少民眾齊聚等候，現場多位「詹迷」表示，從早上守到下午，總共見到詹姆斯兩次，非常興奮，並帶著巨幅詹姆斯相框到場，但被問到敏感的「言論自由事件」時，他們拿出預先準備的五星旗表示，國家問題永遠優先，如果球迷之夜舉辦，他們也會拿出五星旗在場揮舞，表達立場。

▲NBA上海賽,球迷,湖人隊,詹姆士,湖迷,詹粉。（圖／記者陳政錄）

另組一同前來的夫妻檔球迷坦言，「最倒楣的還是我們這些支持十幾年的球迷。」先生說，站在「中國人」的立場，一些言論還是無法被接受的，如果NBA無法有妥善的解決方案，未來可能就不會再那麼支持NBA。

根據記者觀察，現場大陸民眾雖多表示自己是NBA球迷，但也異口同聲的表示「國家問題優先」，儘管有些人指出，自己花了不少錢買票，仍會去看比賽，但未來也將不再支持。帶五星旗前來揮舞的球迷們直言，自己是多年的「詹迷」，但「國家問題」一定是最重要的，甚至明天不去看比賽也無所謂。

▲NBA上海賽,球迷,湖人隊,詹姆士,湖迷,詹粉。（圖／記者陳政錄）

據了解，目前NBA總裁肖華已經抵達上海，預計明天出席賽前記者會，他並表示此行最主要是「尋求中方的理解」。但經記者今日走訪比賽場地—上海梅賽德斯奔馳文化中心，發場外贊助商攤位均已在拆除中，上海街上廣告也紛紛被撤下，為比賽增添不少變數。

▲NBA上海賽,球迷,湖人隊,詹姆士,湖迷,詹粉。（圖／記者陳政錄）

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