港警LINE報料熱線出包　彈出「錯誤」訊息無法加入...網揭：達人數上限

▲《禁蒙面法》的訂立引發港人憤怒抗議。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港示威衝突仍未平息，繼警方於WhatsApp設立的「反暴力報料熱線」被移除後，日前再分別於通訊軟體LINE及WeChat設立報料熱線。不過，LINE的熱線被發現無法加入，有網友分析稱，可能與賬戶已超出可加好友人數上限有關。至於WeChat報料熱線則運作正常。

▲港警LINE報料熱線出現「錯誤」訊息。（圖／記者蔡儀潔攝）

香港警方日前分別於LINE及WeChat設立反暴力報料熱線，不過記者今（9）日下午嘗試在LINE輸入ID「hkpf53333103」，卻隨即彈出「錯誤」通知，寫道「無法正常執行，請稍後再試」，無法順利加入群組。目前，警方與LINE母公司Naver暫未對此作出回應。

臉書專頁「前線科技人員」今日上傳一張LINE的截圖，顯示警方的報料熱線「由於本賬號可加入的好友人數受到限制，無法再新增更多好友」。該專頁指出，警方熱線申請的不是官方帳號，好友人數被限制為5000名，懷疑因此未能再加入。

▲官方賬號無好友上線 。（圖／翻攝自LINE官網）

根據LINE的網站資料，若用戶申請為一般帳號，其好友人數將被限於5000名；若申請為官方帳號則未有為好友及訊息數目設上限，但每月需要支付費用。

▼一般賬號好友人數上限是5000人 。（圖／翻攝自LINE官網）

香港警方上月一度推出10條WhatsApp「反暴力報料熱線」，但3天後就被程式開發商禁用。警方其後推出「更新版」，新增非緊急熱線號碼，並於通訊軟件WeChat、LINE設立熱線群組，市民亦可透過電子郵件提交情報。