億萬富翁兒時打架差點入獄　捐百億學校改用他名字命名

▲桑福德推行「桑福德和諧」計畫，針對學生進行社交情感學習。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者謝汶穎／綜合報導

美國億萬富翁桑福德(T. Denny Sanford)8日為加利福尼亞國立大學捐贈3.5億美元（約台幣110億元），協助推動和改變高等教育的實施。加利福尼亞國立大學為了表達感謝，將在2020年7月改名為「桑福德大學」。

國立大學先前和桑福德共同發起「桑福德和諧」計畫，針對幼稚園一直到6年級學生進行社交情感學習計畫，促進同儕間的溝通和同理心，也為教師提供免費的專業培育發展。桑福德表示，非常榮幸能以他的姓名命名，「更重要的是，這有助於擴大國立大學為我完成的計畫。」

這所非營利國立大學成立於1971年，主要為未成年人提供專門的教育課程，適合在撫養家庭、工作或是退役軍人就讀。桑福德的捐贈也會大幅降低大學學費，在未來5年內，學生人數可能翻倍成長。

桑福德8歲開始在父親的服飾店工作，18歲因為打架被判入獄90天，但如果同意上大學，法官可以判他輕刑，也因此他才會開始踏上教育這條路。他在1959年創立建築材料公司Contech，1986年買下南達科他州( Dakota)一間小型銀行。

在《福布斯》美國400富豪2019的排名中，桑福德以24億美元（約台幣740億元）的淨資產獲得第355名。桑福德包含捐贈國立大學的3.5億美元，目前捐贈的總金額達到20億美元（約台幣620億元），而大部分皆用於醫療和教育。