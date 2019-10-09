NBA上海賽「球迷之夜」突取消！「鑑於莫雷、席爾瓦不當言論」

▲「NBA球迷之夜」原定9日晚間舉行，「詹皇」詹姆士的粉絲中午就到場相挺。（圖／記者陳政錄攝，下同。）

記者陳政錄、蔡紹堅／上海－台北連線報導

「NBA中國賽上海站」湖人VS籃網比賽10日將在上海登場，比賽前夕也特別規劃了球迷互動活動。不過，受「莫雷事件」影響，上海市體育總會9日下午突然宣布，取消原定於9日晚間在上海東方體育中心舉辦的「2019NBA球迷之夜」。

上海市體育總會表示，鑑於NBA聯盟所屬休斯頓火箭隊總經理莫雷日前發表的不當言論，和NBA總裁席爾瓦的不當表態，原定於10月9日晚間6點在上海東方體育中心舉辦的「2019NBA球迷之夜」球迷互動活動予以取消。

▼NBA上海賽的巨幅廣告張貼在「東方明珠塔」附近。

據《ETtoday新聞雲》觀察，NBA上海賽的賽場「梅賽德斯－奔馳文化中心」外，好幾天就有贊助商在搭建攤位，但似乎是受「莫雷事件」影響，原本已快搭建好的攤位，9日上午被大量拆除，只剩下兩攤，且還持續在拆除中。

此外，NBA中國窗口9日上午曾告訴媒體，雖然賽前的一些品牌活動突然取消，但重頭戲「球迷之夜」與「湖人VS籃網比賽」不會受影響。

話才說完，「球迷之夜」下午就突然被取消，也令許多球迷憂心，10日晚間的「湖人VS籃網比賽」會不會也有變數。

▼NBA風波延燒，但湖人球迷仍到場相挺。

▼賽場外的贊助攤位被大量拆除。

▼NBA上海賽的賽場「梅賽德斯－奔馳文化中心」。