西港胡麻滋味首部曲將登場　黃偉哲代言讚天下第一香

▲西港胡麻滋味首部曲即將登場，台南市長黃偉哲讚天下第一香，請大家來品嚐。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市西港區公所推出「西港胡麻滋味三部曲」，將以西式料理、中式辦桌及輕鬆野餐3種不同方式，呈現西港胡麻在地好滋味，10月9日舉辦記者會，邀請到台南農特產最佳代言人黃偉哲市長，為活動宣傳，方一峰、蔡蘇秋金、蔡秋蘭等議員也都到場響應，熱情邀約各地朋友前來西港品嘗天下第一香。

市長黃偉哲表示，西港區是台南產胡麻的重鎮，無論是種植面積或產量均高居全國第一，可以說是天下第一香，每年秋末冬初正是西港品嚐胡麻滋味的好時節，遊客遠遠地就被胡麻香吸引而來，今年以「西港胡麻滋味三部曲」來行銷推廣在地產業，藉此向各界推薦黑芝麻不僅可以入菜，還可製成保養、清洗用品，好處多多，請多愛用本地農特產品，以行動支持在地農民。

台南西港胡麻滋味三部曲將於10月26日、12月7日及12月22日分3梯次舉辦，第一部曲：「幸福餐桌－文青風的社造成果展」將邀請五星級晶英酒店鄭宏安主廚以在地食材入菜，採歐式自助餐方式上菜，由向主廚取經的10多位社區媽媽所組成的「會跳舞的芝麻媽媽烹飪班」來服務，體驗優惠價550元，歡迎大家踴躍報名，來一趟知性文青風的社造成果展。

第二部曲：「古早味辦桌－胡麻節的胡麻大餐」，邀請西港在地知名辦桌達人蔡錦東廚師以胡麻入菜料理，胡麻大餐使用在地當令食材，充滿膠原蛋白的營養成分及無可匹敵的超級美味，原價每桌8000元優惠價5000元，限量35桌，想吃古早味辦桌的朋友要搶要快。

第三部曲：「耶誕派對風－公園綠地野餐＆音樂饗宴」（報名費350元），將在西港區中央公園辦理，公園占地1.3公頃是西港區最大的公園，在綠草如茵的草地鋪上野餐墊，好友聚會、親子活動，都是假日休閒不錯的選擇。

以上活動皆採網路報名方式，首部曲即日開始報名http://www.sigang.gov.tw/cht/news/showinfo-3522.html額滿為止，詳情請洽西港區公所（06）795-2601#125林小姐。