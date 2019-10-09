被讚數綁架！臉友私訊狂關切「沒看到妳按讚」：下次請主動　三寶媽傻眼刪人

▲許多人會很執著於自己臉書貼文的讚數。（圖／達志／示意圖）

記者張嘉晏／綜合報導

一直緊盯讚數不累嗎？一名女網友在臉書抱怨臉書讚友要讚數要過頭了，竟然還特別私訊她，要她補按先前貼文的讚，還希望她下次別讓人提醒，要主動一點。然而此舉也讓原PO傻眼了，直接霸氣表示謝謝不聯絡。

「交個朋友那麼累。」一名女網友今（9日）在臉書「爆怨公社」中貼出一張截圖，她表示因為經營臉書，平時都會加一些不一定很熟的好友純衝讚數，不過日前她卻遇到其中一名讚友私訊她、要她補讚，緊迫盯人的行徑讓她很受不了。

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只見截圖中，原PO表示已經補按，對方卻還是說沒看到，且碎念「下次請主動按讚好嗎？」原PO表示，因為自己擁有2千多個好友數，沒辦法即時看到每個人的發文，不見得會滑到按讚。

不過對方隨後卻表示「妳的發文我從未忽略過，希望大家要互相一下。」密集關切的舉動已經讓原PO再也受不了了，直接表示可以刪好友，「我做網拍還有三個小孩要顧，我滑有看到都會按，每個讚友都要這樣個別點進去按，我乾脆收費算了^^謝謝妳喔。」

▲ 臉書讚友為讚數緊迫盯人。（圖／翻攝自爆怨公社）

貼文一出，不少網友都表示這人太無聊，「讚能當飯吃嗎」、「討成這樣，她的人生是只剩下臉書喔」、「是多沒有存在感」、「馬上刪好友了」、「蠻病態的」、「追讚比追債還厲害」。

不過也有人認為，如果對方有接業配，讚數可能對她來說就像錢一樣重要了；另外有人認為現在都有程式可以刷讚了，人工按未免也太慢。而原PO對此也回應，對方其實算不上網紅，「當我整天閒閒。」

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